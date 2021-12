Napoli, il possibile futuro di Insigne e Mertens

Le principali offerte sulla prossima sessione di calciomercato del Napoli potrebbero riguardare due dei giocatori chiave nella rosa di Spalletti, ovvero Lorenzo Insigne e Dries Mertens. Entrambi sono dei fari per la squadra azzurra, spesso in grado di segnare gol per ribaltare l’esito delle partite e con un’incisività in attacco non da poco. Tutti e due però al momento hanno il contratto in scadenza per giugno 2022 e, nonostante ci sia la volontà da parte di entrambi di rimanere con la società partenopea, nulla di certo è ancora stato deciso, anche se ovviamente c’è ancora molto tempo a disposizione per trovare degli accordi. Andiamo adesso a vedere i dettagli e le ultime notizie su quello che potrebbe essere il futuro di Insigne e Mertens al Napoli.

Insigne: rebus per il rinnovo

Il rinnovo di Lorenzo Insigne, capitano della squadra e giocatore del Napoli già da parecchi anni, non è ancora stato stipulato e tutt’ora sembrano esserci dei grattacapi da risolvere per un calciatore che non è mai stato messo in dubbio. Vincenzo Pisacane, agente di Insigne, ha più volte sottolineato come la trattativa sia ancora più che aperta, ma anche come ci siano parecchie difficoltà nel trovare un accordo in grado di soddisfare entrambe le parti.

Ovviamente per il Napoli e per Aurelio De Laurentiis il rinnovo del contratto di Lorenzo Insigne non è solamente una questione prioritarià, ma anche una situazione delicata e da gestire con particolare attenzione. Ci sono state tante speculazioni sul rinnovo, ma a fare il punto della situazione in maniera più chiara è stato proprio Pisacane, specificando che a Insigne è stato proposto un contratto con un ingaggio inferiore di quasi la metà rispetto a quanto guadagna in questo momento. Questa proposta è quindi ben lontana da quanto Insigne si aspettava, tuttavia il dialogo sembra al momento essere ancora aperto e, nonostante il giocatore sia rimasto spiazzato, le due parti sono disposte a collaborare per cercare di trovare un accordo soddisfacente per entrambi.

Mertens: voglia di restare in azzurro

Non ci sono dubbi almeno per quanto riguarda la volontà dell’attaccante belga: Mertens desidera rimanere al Napoli, anche a costo di una riduzione dell’ingaggio. Con la scadenza del contratto a giugno 2022 che incombe anche su Dries Mertens, ora le due parti si stanno muovendo per cercare di arrivare ad un accordo per un possibile rinnovo, basandosi specialmente sulla volontà del giocatore di rimanere al Napoli, squadra con cui si è sempre trovato bene.

Nonostante la MLS, ovvero il massimo campionato calcistico degli Stati Uniti, abbia espresso il suo interesse per l’attaccante, Mertens e sua moglie si sono integrati benissimo nella città partenopea e l’attaccante ha affermato di voler restare fino a quando la società di De Laurentiis lo vorrà. Sebbene nulla sia ancora stato firmato, una proposta di contratto attualmente vedrebbe una riduzione dell’ingaggio di Mertens da quattro milioni di euro a stagione a circa due, però con la possibilità di ottenere diversi bonus. Non ci resta quindi che attendere la sessione di calciomercato per avere ulteriori notizie.