Napoli – Lazio: una sfida all’ultimo gol

Quando le aspettative sono elevate, la tensione arriva alle stesse. Questo è quanto accaduto prima e durante il tanto evento Lazio vs Napoli, due squadre che vantano passione, tradizione e un seguito di fan tra i più fedeli del mondo calcistico. Lacrime e sangue quindi durante la partita, che è terminata a favore del Napoli, in vantaggio di 2 a 1 sul Lazio. Due i gol decisivi, segnati al 38* e al 61* minuto ma, chi ha seguito la partita, sa benissimo che l’inizio si era prospettato abbastanza critico.

Il primo gol è stato infatti segnato dalla Lazio. Al 4* minuto, Zaccagni ha lasciato senza parole sia gli avversari che i suoi colleghi di squadra. Il gol ha un po’ stupito la maggior parte dei pronostici che sono stati fatti nelle quote calcio nei giorni precedenti all’evento: i Partenopei infatti sono stati dati per favoriti dalla maggior parte dei bookmaker, che si sono lanciati sul risultato con quote particolarmente alte. Alla fine, il risultato ha giustamente ripagato le previsioni fatte.

A questo punto il Napoli si trova sempre più vicino alla vetta delle prime tre squadre, dato che si avvicina sempre di più al Napoli.

Dobbiamo anche dire che la Lazio ha in parte deluso i suoi fan nella partita contro l’Inter durante la Supercoppa Italia, mentre il Napoli proviene da un bel 3-0 vinto contro la Fiorentina.

Ebbene sì, possiamo concludere che i pronostici in questo caso sono stati abbastanza semplici ma nel calcio, si sa, tutto è possibile.

In proposito, avevano destato interesse le parole di Felipe Anderson, che aveva dichiarato di voler uscire a trovare la via del gol anche nei confronti del Napoli. Non sappiamo quale sia stata la reazione personale del marcatore ma, per adesso, rimane un obiettivo rimandato alla prossima sfida.

L’andamento della partita, tra ritmi serrati e sostituzioni

Come si è svolta in concreto la sfida tra queste due squadre dallo spirito caliente e dalla forte determinazione ad avvicinarsi al podio dei primi tre club calcistici? Ripercorriamo gli avvenimenti più interessanti e che hanno fatto battere il cuore del pubblico.