Napoli, Race For The Cure in Piazza del Plebiscito: presenti anche i calciatori del Napoli e il Presidente

Dal 20 al 22 maggio 2022 farà tappa a Napoli la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori al seno organizzata da Komen Italian, Race For The Cure.

Tre giorni in cui una corsa liberatrice sarà simbolo di solidarietà, sport e e salute.

In Piazza del Plebiscito verrà allestito il Villaggio Race con la Carovana della Prevenzione e aree mediche per offrire gratuitamente esami diagnostici di screening per le principali patologie femminili e dove si potrà partecipare a tante iniziative di sport, fitness e benessere psicofisico.

Poi, domenica 22 maggio, l’evento più importante, una corsa di 5km e una passeggiata di 2km lungo il lungomare Caracciolo.

L’iniziativa Capitani Famosi coinvolgerà anche personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo, tra cui i calciatori del Napoli e il Presidente Aurelio De Laurentiis, presidente onorario di Komen Italia.