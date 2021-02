Napoli, speranze di quarto posto ridotte al lumicino secondo i bookmakers

Dopo la 4a giornata di ritorno che ha visto lo scontro diretto fra 4 delle prime 7 squadre della classifica, se da una parte, la situazione in vetta sembra aver preso una notevole piega verso l’Inter (con le quote dello scudetto per i nerazzurri che difficilmente si trovano sopra 1,35) dall’altra le quote per quali saranno le squadre che otterranno la qualificazione alla prossima Champions League si è ancora più ingarbugliata rispetto a prima.

Escludendo Inter (la cui qualificazione tra le prime 4 appare ormai pressoché acquisita) e Juventus (che da sempre è tra le prime due squadre favorite) le tre compagini che occupavano fino a prima di questo weekend le posizioni migliori di questa graduatoria (Milan, Napoli, Roma) hanno infatti subito tutte un brusco stop.

Per il Milan, la sconfitta 0-3 nel derby con l’Inter, immediatamente successiva a quella per molti versi anche più grave sul campo di La Spezia, ha fatto sì che i rossoneri si trovino ora nuovamente nella condizione di dover contare i punti di vantaggio sulla 5° in classifica. La qualificazione in Champions League è ancora evento favorito per i rossoneri ma le quote si sono decisamente rialzate (SI: quota 1,50 – NO: quota 2,50).

Occasionissima sprecata dalla Roma sul campo del Benevento. Un successo avrebbe consentito agli uomini di Fonseca di portarsi a -3 dal Milan con la prospettiva dello scontro diretto da giocarsi proprio questa settimana. Ed è così che secondo i bookmaker la probabilità che i giallorossi riescano a qualificarsi tra le prime 4 sono ancora poche (SI: quota 2,70 – NO: quota 1,40).

L’altra squadra che ha visto crollare le sue chance di qualificazione è stata il Napoli, sconfitto fragorosamente nello scontro diretto contro l’Atalanta, e che in classifica, nonostante sempre la gara in meno da recuperare occupa ora la 7a posizione (SI: quota 3,50 – NO: quota 1,25). Unica, davvero piccola, consolazione per gli azzurri è stata quella di essere riusciti a conservare il vantaggio nello scontro diretto contro i bergamaschi (il 4-2 non ha infatti ribaltato il 4-1 con cui gli azzurri si erano invece imposti all’andata nella loro migliore prestazione dell’anno).

Proprio l’Atalanta ha effettuato il salto in avanti più importante questa settimana vedendo le sue chance di qualificazione nella massima competizione continentale (che sarebbe la terza consecutiva) per la prima volta raggiungere il 50% (SI: quota 1,90 – NO: quota 1,90).

Da ultima, la Lazio, continua la risalita che in queste settimane condite da numerosissime vittorie ha visto la propria quota per l’accesso tra le prime 4 scendere dal 15 raggiunto prima di Natale all’attuale 2,70, al pari dei cugini giallorossi.

Le quote per la corsa Champions

Con i centri scommesse chiusi a causa dell’emergenza COVID-19, gli scommettitori si sono riversati interamente sulle piattaforme online, che oltre a offrire gli stessi servizi delle agenzie tradizionali, permettono in molti casi di dilettarsi anche in altri tipi di gioco. Su internet infatti non solo si può scommettere, ma è possibile anche giocare al casinò e persino ottenere giri gratis alle slot machine. Tornando però alle quote, di seguito vi proponiamo il resoconto di quelle che, squadra per squadra, descrivono le previsioni dei bookmakers sui quattro posti Champions.

Eccole elencate in ordine di possibilità di qualificazione alla massima rassegna continentale:

INTER. SI: 1,01 – NO: 20

JUVENTUS. SI: 1,10 – NO: 7

MILAN. SI: 1,50 – NO: 2,50

ATALANTA. SI: 1,90 – NO: 1,90

ROMA: SI: 2,70 – NO: 1,40

LAZIO: SI: 2,70 – NO: 1,40

NAPOLI: SI: 3,50 – NO: 1,25