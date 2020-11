Napoli tra le favorite per la lotta scudetto

Approfittiamo di questa pausa del campionato in vista dei prossimi impegni delle nazionali per fare un attimo il punto della situazione sulla Serie A e sulle squadre favorite nella corsa allo scudetto.

Secondo i principali bookmaker, come NetBet, la Juventus resta comunque la favorita in assoluto per la conquista dell’ennesimo tricolore e, dunque, la principale rivale di tutte le altre formazioni che sognano di riuscire a cucirsi lo scudetto sul petto.

La prima tra queste sembrerebbe essere l’Inter guidata da mister Antonio Conte anche se i nerazzurri, così come i bianconeri del resto, sono reduci da un inizio di campionato non proprio brillante ed al di sotto delle aspettative iniziali.

Chi ha superato, invece, le aspettative è il Milan di Pioli, le cui possibilità di trionfo a fine campionato sembrerebbero essersi notevolmente innalzate in seguito alla conquista del primato in classifica dei rossoneri.

Ma il Napoli non è certo fuori da questa corsa e, soprattutto nelle ultime giornate, ha messo in evidenza delle buone qualità di gioco che lasciano ben sperare i tifosi e gli scommettitori.

Certo è che l’auspicio di tutti è che si possa assistere ad un campionato che possa essere più avvincente e combattuto rispetto agli ultimi anni.

Juventus

Come abbiamo già detto, la Juventus resta la principale favorita al momento per la vittoria dello scudetto 2020/2021 nonostante un avvio non proprio roseo e con la presenza in panchina di un allenatore alle prime armi.

Quella che dà principali sicurezze è la rosa della formazione bianconera con Ronaldo e compagni che bastano da soli a portare avanti la potenza di fuoco del team bianconero.

Inter

La maggior parte degli scommettitori sembra ancora non avere dubbi: è la squadra nerazzurra la principale rivale dei bianconeri per la corsa allo scudetto. Questa sicurezza nella squadra guidata da Antonio Conte è dovuta in primo luogo ai principali innesti come Perisic, Kolarov, Hakimi e Vidal che sembrano decisamente intenzionati a ricucire il tricolore sulla maglia nerazzurra dopo ben 11 anni dall’ultima volta.

Napoli

Coma abbiamo detto fin dall’inizio, il Napoli non è assolutamente escluso da questa corsa allo scudetto, anzi. Nonostante il tecnico partenopeo non voglia sentir nominare quella parola e punti al lavoro giornaliero, è chiaro che la voglia di arrivare ai vertici del campionato sia tanta.

A dare ottimismo ai tifosi ed agli scommettitori c’è anche un buon inizio di campionato che lascia intravedere ancora molti margini di crescita. Se continua su quest’onda, il Napoli ha tutte le carte per poter giocare un ruolo chiave in ottica titolo.

Milan

Se il Napoli ha avuto una buona partenza quella del Milan può essere considerata senza dubbio una partenza sprint dal momento che si trova a guidare la classifica del campionato di Serie A in solitaria in questa pausa per le nazionali di novembre. Al momento la squadra guidata da Pioli sembra essere pienamente consapevole dei propri mezzi e, dunque, lotterà a lungo per riuscire ad ottenere il primato in classifica affidandosi soprattutto all’esperienza ed alla maturità di un campione come Zlatan Ibrahimovic.

Lazio

Lo scorso anno la formazione biancoceleste si è trovata ad accarezzare il sogno scudetto per lunghi tratti di stagione ma ha dovuto poi arrendersi al fatto di avere una rosa titolare fortissima ma deficitaria tout court. Sono in molti a sostenere che quest’anno potrebbe essere quello buono per la squadra di Simone Inzaghi sull’onda della grande annata della scorsa stagione.

Solo il tempo ce lo dirà.