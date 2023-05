Napoli tutto può cambiare, Bologna sogno Europa

Dopo l’impresa scudetto in questa stagione il Napoli sta già iniziando a programmare la prossima, ma sarà un’estate intensa e ricca di cambiamenti per il club di De Laurentiis. Per adesso si cerca di non alimentare voci dopo un’annata straordinaria, ma è difficile non dar ascolto alle prime indiscrezioni in casa azzurra.

Divorzio praticamente già annunciato con Spalletti e possibile addio anche di Giuntoli (accordo già raggiunto con la Juventus), protagonista di un mercato estivo superlativo. Il Napoli cambia pelle ma vuole continuare a vincere, dopo un tricolore atteso 33 anni, al termine di un’annata difficilmente ripetibile.

Gli azzurri sono pronti alla trasferta di Bologna, con pochi stimoli sul campo ma la voglia di chiudere la stagione nel migliore dei modi, togliendosi ancora qualche sfizio (o record) nel finale. I siti di scommesse ADM legali su cui giocare vedono la formazione di Spalletti ovviamente favorita, ma attenzione a un Bologna ancora in corsa sul fronte Europa: i rossoblù al momento sono al 9° posto in classifica, a -2 punti dal Monza settimo. Gran parte del merito della rimonta quasi insperata nel girone di ritorno è di Thiago Motta, capace di trasformare e rilanciare il Bologna in classifica

I precedenti sono dalla parte del Napoli, ma i padroni di casa non hanno perso nemmeno una delle ultime 3 gare e nell’ultimo turno hanno passeggiato 5-1 contro la Cremonese. Una sola sconfitta per gli azzurri nelle ultime 6 partite, il 2-0 contro il Monza, e nell’ultima giornata è arrivata una vittoria pesante 3-1 contro l’Inter. Il Napoli è solo in vetta a quota 86 con l’obiettivo di superare i 90 punti in questo campionato, e ha già iniziato a programmare la prossima stagione.

In attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore, De Laurentiis deve guardarsi dagli affondi per Kim, una delle conferme di questa stagione. Piace al Manchester United, che sta valutando l’investimento per la clausola rescissoria di circa 60 milioni, mentre gli occhi di diversi club in Premier si sono posati su Lozano, in scadenza 2025 e ancora lontano da un eventuale rinnovo. Osimhen non si tocca, sarà ancora lui il punto di riferimento dell’attacco azzurro, così come Di Lorenzo in difesa, pronto a legarsi al club a vita.

Intanto il Napoli ha presentato un’offerta per Beto dall’Udinese. Piacciono Frattesi – promesso sposo della Juventus ma non è ancora detta l’ultima parola – così come Samardzic e Danso mentre Rrahmani dovrebbe rinnovare a breve fino al 2027. Sul fronte dirigenziale De Laurentiis non sembra intenzionato a liberare Giuntoli (ancora sotto contratto con il Napoli) senza un indennizzo da parte della Juventus, ma nel frattempo ha individuato in Pietro Accardi il sostituto ideale, con un pensiero anche a Sartori.

Thiago Motta è un nome caldissimo sul mercato, apprezzato dalla dirigenza juventina ma anche da De Laurentiis e non è escluso che a fine stagione possa salutare il Bologna per accasarsi a una big. Intanto al Dall’Ara il tecnico del Bologna dovrà fare a meno dello squalificato Orsolini, e con l’infortunio di Soriano sarà probabile il 4-2-3-1 con Aebischer, Ferguson e Barrow alle spalle del recuperato Arnautovic. Confermato il 4-3-3 per Spalletti con il tridente formato da Politano, Osimhen e Kvara. Squalificato Elmas, stagione già finita per Lozano. A centrocampo il solito trio Anguissa, Lobotka e Zielinski.

Appuntamento alle ore 15:00 di domenica per gli azzurri che in trasferta a Bologna troveranno un Dall’Ara tutto esaurito: i biglietti per le due curve sono già sold out e il clima sugli spalti sarà caldissimo. Sarà una bella partita dall’esito non così scontato e la capolista dovrà dimostrare ancora una volta quanto di fantastico ha costruito e fatto vedere in questa stagione.