“Non è andato tutto bene – Manuale per rialzarsi”: libro sugli effetti sociali del Covid-19

Quale società ci attende? Che tipo di comunità siamo chiamati a (ri)costruire? Oltre la cronaca, ci sono gli effetti sociali del Covid-19 nel mondo dC, ovvero del dopo Coronavirus. Gli autori, Francesco Cirillo e Carlo Porcaro, da sempre attenti osservatori dei fenomeni sociali contemporanei e delle matrici economiche e politiche che li governano, offrono una chiave di lettura di quanto accaduto e forniscono allo stesso tempo strumenti d’indagine, ricerca e riflessione per non rimanere travolti dagli eventi in corso.

Attraverso la ricostruzione dei principali eventi di questi mesi, interviste e dialoghi con esperti ed opinionisti, il libro analizza l’impatto del virus sul presente e prova a disegnare i possibili scenari che ci attendono nell’immediato, analizzando al contempo le principali sfide politiche, sociali ed economiche cui la nostra società è chiamata a rispondere.

Il libro “Non è andato tutto bene – Manuale per rialzarsi” si sviluppa attraverso quattro direttrici principali (politica e comunicazione, economia e ambiente) e indaga in modo agile e diretto il rapporto tra potere istituzionale e cittadini, strategie di comunicazione degli Stati e conseguenze psicologiche del lockdown, propagazione del virus e inquinamento, necessità di rimettere in moto l’economia e adozione di strumenti funzionali e sostenibili per la fondazione di una nuova Italia e di una nuova Europa.

Con esempi, commenti e dati il libro prova inoltre a indicare alcune soluzioni praticabili con piccoli e grandi gesti, e vorrebbe anche essere un vademecum per la classe dirigente italiana – sindacati, imprenditori, amministratori locali e nazionali – che sarà chiamata a far rinascere il paese mettendo in campo una nuova visione del futuro, per trasformare insieme paure e ostacoli in una occasione di svolta.

Carlo Porcaro (1976), giornalista professionista. Collabora con Il Mattino e Il Quotidiano del Sud, autore di Indiscreto a palazzo (2012) sui retroscena della politica campana e coautore del documentario Vuotazioni relativo alle elezioni comunali di Napoli del 2016.

Francesco Maria Cirillo (1980), giornalista professionista. Da oltre vent’anni si occupa di economia, difesa e spazio per testate italiane e straniere. Host del canale The Space Podcast, ha realizzato documentari sul mondo dei trasporti, dell’automazione e della tecnologia.

