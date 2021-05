Nove torte targate pasticceria Seccia per la festa della mamma nel segno di cinema e serie tv

Cesira, Filumena, Adelina, Manuela, Olimpia, Cersei, Elizabeth e Dany (Daenerys): la festa della mamma più dolce e cinefila va in scena ai Quartieri Spagnoli di Napoli

Anche quest’anno la pasticceria Seccia ai Quartieri Spagnoli, storico locale di via Concordia a Montecalvario a Napoli, ha realizzato per la festa della mamma, domenica 9 maggio, una linea di nove torte dai nomi insoliti, ispirati alle madri famose delle serie tv, del cinema e persino a quelle della classicità.

Sono nati così in laboratorio la millefoglie e il pan di Spagna “Olimpia”, le Chantilly “Filomena”, “Cesira” e “Dany”, il cuore di cioccolato “Manuela” e quello di panna “Adelina”, la crostata Cersei e la torta a specchio “Elizabeth”, ultima arrivata in Casa Seccia.

Un cuore cremoso di Chantilly e fragole, decorato con petali di crema chantilly, che conferiscono alla torta quasi l’aspetto della pelle di un drago, non può non far venire in mente i draghi di Daenerys, la mamma dei draghi di “Game of Thrones”; mentre una crostata di fragoline, dal colore rosso regale Lannister e con un ripieno di crema pasticcera su pasta frolla dorata come i leoni dei Sette Regni, merita indubbiamente il nome della regina madre Cersei, anche lei un personaggio della saga del Trono di Spade.

La millefoglie nella sua “costruzione” di friabile pasta sfoglia, sovrapposta alla crema Chantilly e fragole, e i dischi di pan di Spagna evocano ricordi classici da tempio ellenico, e in una città come Napoli di fiere origini greche guadagnano così il nome di Olimpia, la madre di Alessandro Magno, personaggio dell’antichità forse poco noto ma di gran fascino.

Ma il cinema a Napoli ha un simbolo importantissimo, un vero vessillo della nostra identità, ovvero Sophia Loren, e la grande attrice premio Oscar è presente con tre personaggi in questa speciale rassegna dolciaria: Adelina di “Ieri Oggi e Domani”, la famosa mamma contrabbandiera di Forcella; Filumena Marturano di “Matrimonio all’italiana”; e Cesira della “Ciociara”, tutti film di De Sica tra l’altro. Se alla prima è stata abbinata un pan di Spagna panna e fragole dai sapori decisi, per le altre due invece siamo di fronte a una Chantilly alle fragole decorata con sbuffi di panna colorata da un lato e di cioccolato dall’altro.

La scomposizione quasi cubista e surrealista del cioccolato Kinder sul pan di Spagna al cacao della torta “Manuela” ci riporta all’estro ispanico, e tra i personaggi femminili più importanti del cinema iberico degli ultimi anni spicca la protagonista di “Tutto su mia madre” di Pedro Almodovar, donna forte e coraggiosa, mamma di due figli in un dramma d’autore premiato con l’Oscar a suo tempo.

L’ultima creazione di quest’anno è poi Elizabeth, una torta a specchio composta da un bisquit alla vaniglia, ripiena di cremoso al cioccolato bianco, gelée alla fragola e mousse al cioccolato bianco. Il rosso delle fragole e il bianco del cioccolato si fondono al pari dei colori della bandiera inglese, e allora chi meglio della Regina Elisabetta II, madre inflessibile celebrata sul grande e piccolo schermo con “The Crown” su Netflix, può rappresentare al meglio questo dolce glassato, novità assoluta 2021?