Nuove restrizioni per le festività, ecco perché

Il popolo italiano è diviso, c’è chi pensa che un eventuale giro di vite in periodo natalizio possa scongiurare una terza ricaduta a gennaio e chi lo riterrebbe uno schiaffo morale nei confronti dei cittadini. Di fatto, il Governo non ha ancora rilasciato le indicazioni ufficiali ma è probabile che ci sarà qualche “ritocco”, come la chiusura totale di bar e ristoranti, maggiori controlli e un coprifuoco anticipato per scongiurare il rischio di assembramenti serali.

Ipotesi di zona rossa nazionale

Lo scenario peggiore è quello di rendere l'Italia "monocolore" e avere l'intero territorio in zona rossa. In questo caso, verrebbero applicate le misure più restrittive: uscite fuori casa motivate con autocertificazione, tutti i negozi chiusi ad esclusione di quelli strettamente necessari (supermercati e farmacie) e vietati gli spostamenti tra Comuni e tra Regioni. Se da un lato questa direzione drastica potrebbe contenere efficacemente i contagi, dall'altro affonderebbe il morale dei cittadini e sarebbe l'ennesimo duro colpo per gli imprenditori. Secondo le ultime statistiche, infatti, il 7% delle imprese è attualmente chiusa e tutti i business che si concentrano sullo svago sono in grosse difficoltà. Anche il settore del turismo è in un momento di grande incertezza: con il blocco degli spostamenti tra Stati e lo stop agli eventi, il turismo attualmente è pressoché inesistente.

Italia gialla o arancione

L’alternativa sarebbe il mantenimento di alcune restrizioni, senza però costringere i cittadini a rimanere chiusi in casa. In questo caso, si valuta di lasciare aperti i bar e ristoranti fino alle 18, disporre la chiusura di negozi e centri commerciali solo nel weekend, e di permettere gli spostamenti tra Comuni e tra Regioni appartenenti alle aree gialle. Si farebbe più affidamento al buonsenso dei cittadini, in pratica, con il rischio di attivare la terza ondata di contagi nella prima metà di gennaio. La situazione potrebbe diventare tragica dato che la capacità ospedaliera è attualmente quasi satura.

Le misure attuali

In attesa di nuove comunicazioni, rimangono valide le misure applicate dal 4 dicembre. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sono vietati gli spostamenti tra diverse Regioni, e nelle giornate del 25 e 26 dicembre e del 1 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra Comuni. La notte di Capodanno è prevista una restrizione anche sull’orario: il coprifuoco partirà dalle ore 22 e terminerà alle 7 del mattino successsivo. In questi giorni i negozi potranno essere aperti fino alle 21, ma i centri commerciali dovranno restare chiusi nei weekend e nei festivi.

Rimangono le aree colorate per le Regioni

Naturalmente resta in vigore il sistema di classificazione delle Regioni introdotto il 6 dicembre, che prevede questi colori:

area gialla: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto;

area arancione: Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta;

area rossa: Abruzzo.

Eccezioni per gli spostamenti

Le disposizioni non lasciano spazio a fraintendimenti, ma ci sono delle eccezioni. Sono infatti consentiti gli spostamenti tra Comuni per le coppie conviventi, gli anziani soli e non autosufficienti. Questi casi rientrano infatti nelle “situazioni di necessità e per la fruizione dei servizi necessari”. Allo stesso modo sarà possibile anche rientrare non solo alla propria residenza ma anche nel luogo “dove si abita con continuità”, una formula per consentire il ricongiungimento delle coppie conviventi. Il Premier Conte mette comunque in guardia i cittadini e invita a non lasciarsi trasportare troppo: le grandi feste con amici e parenti lontani sono caldamente sconsigliate.