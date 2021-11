Osimhen vs Dzeko: chi vincerà il confronto tra bomber

Dopo essersi trovati di fronte anche nello scorso campionato, ma con casacche diverse, dal momento che il bosniaco giocava nella Roma, ecco che Dzeko e Osimhen si trovano nuovamente di fronte, pronti per affrontare una grande sfida come quella che vedrà contrapposte Inter e Napoli giocando da protagonisti.

Una sorta di sfida nella sfida, visto che si tratta di due grandi attaccanti: il bosniaco ha dalla sua una maggiore esperienza e capacità di dialogare nello stresso e spalle alla porta, mentre il nigeriano ha una potenza e una forza esplosività impressionanti, accomunati da forza e senso del gol. Una sfida che indubbiamente sta accendendo anche tutti gli appassionati di pronostici calcio, che stanno orientando le proprie scommesse anche in relazione ai marcatori.

Il punto di vista di Collovati e Orsi

Il confronto tra Edin Dzeko e Victor Osimhen sta per giungere al suo primo atto stagionale. Una sfida apertissima, come messo in evidenza sul blog sportivo L’insider da parte di due grandi ex calciatori come Nando Orsi e Fulvio Collovati, che si sono soffermati ad analizzare non solo la partita tra le due compagini in lotta per lo scudetto, ma anche il confronto tra i due bomber, uno degli aspetti più interessanti del big match della tredicesima giornata di Serie A.

Nando Orsi non ha dubbi, dal momento che predilige le qualità e le caratteristiche di Edin Dzeko, pur riconoscendo il talento smisurato del centravanti di origini nigeriane. In fondo, anche in questo caso, si tratta di una scelta soggettiva, dettata dal modo di intendere e interpretare il calcio. Osimhen una forza della natura, ma Dzeko più uomo squadra: chi vincerà la super sfida? Secondo Nando Orsi, in realtà, a trionfare non sarà nessuno dei due, dal momento che il suo pronostico è che la partita tra Inter e Napoli finisca in pareggio, con tanti gol ed emozioni a non finire.

Il confronto tra Dzeko e Osimhen sulle caratteristiche principali

Cominciando questa particolare analisi dal tiro, è chiaro che il centravanti bosniaco in forza all’Inter si fa sicuramente preferire. Infatti, ha sviluppato nel corso degli anni un’innegabile abilità a calciare anche da fuori area da una certa distanza con entrambi i piedi, riuscendo a impattare il pallone in maniera tale da garantirgli un alto livello di potenza.

Dal punto di vista del dribbling, ecco che invece a spuntarla è l’attaccante nigeriano. Nonostante una stazza importante, visto che in altezza sfiora i 190 centimetri, Osimhen è in grado di divincolarsi con un’impressionante rapidità negli spazi stretti e brevi e, di conseguenza, ha acquisito, e lo sta continuando a fare, una certa abilità nel dribbling. Quando sfida i difensori in 1vs1 è difficile tenerlo a bada e spesso i difensori avversari devono ricorrere alle maniere forti per fermarlo.

Come senso del gol è chiaro che Dzeko ha dimostrato molto di più in questi anni, ma nel corso dell’attuale stagione i numeri di Osimhen sono migliorati e non poco, diventando un punto di riferimento offensivo per tutto il Napoli e dimostrando di aver sviluppato un ottimo senso del gol. In termini di completezza, probabilmente Dzeko si fa preferire, dal momento che ha una notevole capacità anche nel gioco area e può contare su un’ottima tecnica, anche se a volte qualche calo di concentrazione lo porta a sbagliare anche gol che sembrano veramente facilissimi.

Un altro asso nella manica a favore di Victor Osimhen è senz’altro la velocità. Nonostante una stazza notevole, il bomber nigeriano del Napoli, quando viene lanciato in campo aperto, è letteralmente devastante e potrebbe essere un bel grattacapo per i difensori di Simone Inzaghi.