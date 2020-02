PASSIONI SENZA FINE, LA FAMOSA SERIE WEB COMPIE 9 ANNI

L’esperimento Passioni Senza fine – che oggi 28 Febbraio festeggia 9 anni di messa in onda su internet- arriva in questo contesto, sull’onda del sogno e dell’intuizione dello sceneggiatore e regista italiano, Giuseppe Cossentino di portare il doppiaggio ed il primo radiodramma italiano sulla rete, in formato fiction in Campania, facendo diventare Napoli capitale del doppiaggio. Una web serialità capace di competere con i sempiterni serial americani Dynasty e Beautiful. Ed è il prodotto che per primo lancia il nome di Giuseppe Cossentino nel grande frullatore mediatico. Non a caso vincitrice di diversi Oscar del Web, come miglior Web Soap e miglior sceneggiatura di serie drammatica e tante nomination come miglior sceneggiatura e regia per Giuseppe Cossentino, oltre che un Oscar del web alla carriera a quest’ultimo consacrandolo un’icona ed un protagonista del nuovo mezzo di comunicazione. Tanto che nel 2014, la serie diventa oggetto di studio nelle Università ed una ragazza sarda ne fa una tesi sul radiodramma italiano.

Passioni senza fine è la fiction audio sul web , piu’ celebre d’Italia, all’interno della quale si svolgono intrighi e storie d’amore che hanno coinvolto e tenuto incollati migliaia di ascoltatori. Il 28 Febbraio 2011, ben 9 anni fa, una giovane showgirl Laura Bianco fa la sua comparsa in Villa De Santis, con il medico rubacuori Walter De Santis ed annuncia l’imminente matrimonio a Cosimo e Ginevra De Santis, quest’ultima vera dark lady della serie, personaggio iconico non vede di buon occhio la showgirl per paura di perdere la poltrona. La rivalità delle due donne da tanta fama ed ascolti alla web serie con un’escalation di intrighi e colpi di scena.

Nel cast attuale, che nel corso degli anni è cambiato considerevolmente rimangono personaggi storici presenti già dalle prime puntate, quali Walter De Santis, l’eroe romantico, Tony Marasco, Leone De Santis e Ginevra De Santis.Nelle nuove puntate odierne troviamo Walter De Santis che ha la potente voce dell’attore e doppiatore Patrizio Pelizzi, innamorato della giovane ed innocente ex escort ( non per scelta, ma per obbligo), Irene Coppeta, una moderna eroina romantica interpretata dall’attrice e doppiatrice emergente, Eleonora Lentini che è diventata uno dei personaggi piu’ famosi ed amati del serial seguito dalla terribile Ginevra De Santis. Un grande traguardo sia in termini di longevità che di successo da parte del pubblico tanto che “ Passioni Senza fine ha sbaragliato la concorrenza di altre web serie del passato anche in numeri di puntate quasi 140 prodotte e picchi di ascolto di 20 mila ascoltatori.

I numeri della serie sono davvero impressionanti, oltre una ottantina di attori si sono alternati in questi anni tra protagonisti e comprimari che doppiano nelle loro home studio i lunghi copioni nati dalla mente geniale di Giuseppe Cossentino, sceneggiatore e regista pluripremiato a livello internazionale.

Le storie di focose passioni , prostituzione a buon mercato e di inciuci ai limiti dell’illegale sono diventate il piatto forte del radiodramma , sempre più forte ed intensa nelle sceneggiature – fino a superare – il cattivismo dei tempi non perdendo mai quell’anima che ha conquistato il pubblico della prima ora. La storia legata ai grandi rumori sociali non ha paura di trattare tematiche come lo stupro, la violenza domestica, il bullismo, l’alcolismo, il problema delle coppie ad avere figli, l’omofobia, l’omosessualità, la bisessualità, la pedofilia, il terrorismo e tanti altri ancora.

Ai microfoni di Passioni Senza fine 2.0 sono passati diverse guest star come Emanuela Tittocchia, Lorenzo Patanè, Marco Cassini, Nunzio Bellino, Guia Jelo, Fabio Mazzari, Patrizio Pelizzi, Maria Rosaria Virgili, Anna Calemme, Giovanni Caso, Massimo Ferroni D’Andrea, Fabio Massimo Bonini e tanti altri.

Ecco, il cast degli attori italiani attualmente in onda: IMMA PAGANO, STEFANIA CIANCIO, GIOVANNI ROSA, FABIO MASCARO, DONATELLA PRISTIN ,MONICA MALLANO, DORIANO RAUTNIK, FABIO TELESCA, DANILO ROVANI, RITA GRANIERO, DANILA TROPEA, ELEONORA BALIANI, MIMMO FORNARO, DAVIDE ALTIERI , ALBERTO BAMBINI,EMILIANO CANOVA, DANIELE BULIAN, FABRIZIO SAVEGNAGO, MASSIMILIANO TOMEI, MARIA ELENA POLLACK, FRANCESCO EMANUELE UCCH, ROBERTO POCCATERRA, ANTONIO VENEZIANO, MARTINA PROCACCI, VALERIA FERRETTI, YURI SALVATORE, FLORA FEBRARO, MARIA CARUSO, EMILIANO MANCINI, TIZIANA PERNICE, LOREDANA OTTAVO, NATASCHA PADOAN, ALESSANDRA PAGANELLI, FRANCESCO TINELLI, SAMUELE SERRATORE , MATTIA CATTANEO, PAOLA GIORDANO, ROBERTA ROMANO, ELEONORA LENTINI, ,VITTORIO SIRICA, JAMES LA MOTTA, MARIACARLA CASILLO.

Tra le voci storiche sin dalla prima puntata ritroviamo l’attore GIUSEPPE SCAGLIONE nel ruolo di Leone De Santis.

“E’ un traguardo che mi rende orgoglioso, sono 9 anni che la fabbrica creativa di ‘Passioni Senza fine” produce il più importante progetto culturale degli ultimi anni per il recupero del radiodramma italiano dimenticato dalle radio tradizionali. E lo fa vivere attraverso la rete. Quasi un centinaio di attori e doppiatori da tutta Italia non solo Napoletani , costruiscono quotidianamente storie di vita che il pubblico internauta premia con regolarità. Un caloroso grazie a tutto il team di attori e doppiatori per il grande impegno e il lavoro svolto in questi anni con lo studio e confronto continuo. E non nascondo che è in lavorazione la decima stagione che piu’ avanti presenteremo.” conclude Giuseppe Cossentino entusiasta.

Ma al di là della credibilità narrativa e di un cast di personaggi ben profilato, grazie all`impegno di Giuseppe Cossentino in 9 anni ‘Passioni Senza fine ‘ si è rivelato un caposaldo del web seriale italiano.