Perché (come e dove) partecipare a degli scambi linguistici a Napoli

Tra i modi migliori come imparare l’inglese viene sempre citato il praticare la lingua in ogni occasione possibile, anche le più informali, e soprattutto al di fuori di contesti e momenti didattici. Quello che proveremo a fare di seguito è, così, capire in cosa consistono davvero e come e dove poter organizzare degli scambi linguistici a Napoli.

Come suggerisce la stessa espressione, in uno scambio linguistico sono coinvolte due o più persone e c’è qualcosa che è oggetto dello scambio: le due o più persone sono persone interessate a imparare una lingua diversa dalla propria e l’oggetto dello scambio è proprio la lingua o, meglio, i suoi vocaboli, la loro pronuncia, i principali costrutti della frase insieme a modi di dire e via di questo passo. A uno scambio linguistico in altre parole partecipa chi, più che di imparare le regole grammaticali di una nuova lingua, ha bisogno di solidificare le conoscenze già acquisite sui banchi di scuola o durante un corso di inglese, di migliorare la propria padronanza con la lingua e, soprattutto, il proprio livello di comprensione della lingua reale, quella parlata fuori dai contesti protetti di un libro di grammatica o di un corso di lingua. L’occasione informale, l’atmosfera giocosa e divertente che spesso contraddistinguono questi momenti dovrebbero assicurare, per altro, risultati migliori e in poco tempo – che è la ragione per cui sempre più spesso anche a scuola gli insegnanti preferiscono un approccio giocoso al classico approccio didattico frontale.

Scambi linguistici a Napoli: tutto quello che c’è da sapere

Organizzare uno scambio linguistico a Napoli o in qualsiasi altra città ci si trovi è meno complesso e dispendioso di quanto, a questo punto, si potrebbe pensare. Oggi molte opportunità vengono tra l’altro dalla Rete e, cioè, non è difficile incontrarsi su uno dei diversi servizi di videocall con persone di altre lingue per una sessione di conversazione. Per chi voglia farlo dal vivo, ora che l’andamento pandemico lo permette, comunque, la città offre diverse opportunità, grazie al richiamo internazionale di cui ormai gode e in diversi campi.

Naturalmente il luogo più classico per gli scambi linguistici rimane l’università. Nell’ambito di qualche corso sono organizzati laboratori linguistici che ripropongono abbastanza fedelmente il formato scambio linguistico e agli studenti degli atenei partenopei è a volte proposto di partecipare a tandem linguistici organizzati in partnership con altre università straniere. Più in generale, però, i campus sono il luogo ideale dove incontrare studenti Erasmus e studenti stranieri e proporsi per una (lunga!) pausa caffè durante la quale esercitarsi nelle proprie rispettive lingue.

Proprio dal mondo Erasmus vengono, comunque, le principali opportunità quanto a scambi linguistici a Napoli: chi fosse interessato a parlare l’inglese o lo spagnolo per un’intera serata proprio come fosse all’estero potrebbe partecipare a una delle tante feste Erasmus che cominciano a tornare in città o organizzare una serata nei locali e nelle piazze del centro e più frequentati da studenti stranieri.

Negozi e quartieri esterofili, e cioè frequentati per lo più da turisti o stranieri residenti in città, sono ottime occasioni infine per partecipare a degli scambi linguistici a Napoli anche se si è ormai decisamente non in età universitaria: qui parlare almeno l’inglese è indispensabile a farsi capire e non c’è modo migliore che allenarsi.