Perché le squadre di calcio italiane restano fra le più conosciute al mondo nel 2021?

Misurare la passione nel calcio è impresa a dir poco ardua. Forse, perfino inutile… Non esistono, infatti, parametri fissi e immutabili per classificare l’amore per la maglia e la fede nella squadra del cuore.

D’altro canto i social, con il numero di follower e il tasso di coinvolgimento, così come l’audience in TV e i ricavi dal merchandising possono dare un’idea di quante persone al mondo facciano il tifo per un club piuttosto che per un altro.

Vediamo quindi quali sono le squadre più amate e perché la febbre per il calcio italiano continua a salire.

Il ‘botto’ del calcio italiano dopo Euro 2020

Senza dubbio il movimento calcistico italiano ha tratto vantaggio dalla vittoria dell’Italia al Campionato di Euro 2020. Lo dimostra la grande attenzione mediatica sui giocatori che militano nel massimo campionato italiano e soprattutto lo dimostrano i numeri.

Le scommesse sportive hanno fatto registrare dati da record durante l’evento sportivo: basti pensare che i bookmaker hanno raccolto circa 1,2 miliardi di euro per partita e che la cifra si è quadruplicata per la finale Inghilterra-Italia.

Tale onda lunga si è positivamente ripercossa sulle quote sul Serie A, mai come adesso al centro dell’attenzione dei tifosi e degli appassionati in giro per il mondo. Complice la facilità nel seguire gli eventi con il live streaming e la praticità nel piazzare le scommesse, il nostro campionato è ormai il centro dell’interesse del mondo calcistico.

Le squadre più amate nel mondo: 2 italiane in top ten

Tornando alle classifiche, un portale inglese ha recentemente stilato una graduatoria delle squadre più seguite e sostenute. Fra le prime 10, spiccano Inter (9° posto con circa 55 milioni di tifosi) e Milan (8° posto con 95 milioni di tifosi).

Fuori dalla top ten la Juventus (13° posto con 27 milioni di tifosi nel mondo): la squadra bianconera paga lo scotto di vincere tanto dentro i confini nazionali e poco in Europa. Ai tre primi posti staccatissimi: il Real Madrid (3° posto con 350 milioni di tifosi in giro per il mondo), il Barcellona (2° posto con 450 milioni di tifosi nel mondo) e il Manchester United (1° posto con ben 650 milioni di tifosi a livello globale).

I nomi che girano sono su per giù gli stessi che troviamo nella classifica dei club più ricchi al mondo, la “Football Money League 2021” pubblicata da Sports Business Group di Deloitte. Al primo posto troviamo i due club spagnoli: Barcellona (1° posto con 715,1 milioni di euro di ricavi) e Real Madrid (2° posto con 714,9 milioni di euro di ricavi). Al terzo posto, invece, c’è il Bayern Monaco (634,1 milioni di euro): il club tedesco torna sul podio dei Paperoni del calcio dopo 7 anni (l’ultima volta nel 2013/14) e scavalca proprio i Red Devils.

La passione per il Napoli oltre numeri e fatturato

E il Napoli? Il club azzurro non teme confronti in fatto di passione. Difficilmente i numeri possono misurare il calore del pubblico partenopeo e l’amore sconfinato per la maglia della città più appassionata di Italia. Se proprio vogliamo parlare di cifre, con circa 2,5 milioni di tifosi, il Napoli si piazza appena fuori dal podio. Podio occupato (non è una novità!) dalle grandi squadre del Nord: Juventus, Inter e Milan.

La grande stagione di Serie A che il Napoli di Luciano Spalletti sta disputando, non soltanto galvanizza i tifosi locali, definiti “i più pazzi del mondo”, ma richiama l’attenzione anche degli osservatori esteri: il bel gioco e i risultati sono un ottimo carburante per la passione.

Impossibile poi dimenticare che il Napoli gioca da un anno nel nome del più grande giocatore di tutti i tempi: Diego Armando Maradona. Il 25 novembre sarà un anno da quando il Pibe de Oro è scomparso. Nessuno qui può, né vuole dimenticarlo e la cerimonia commemorativa lo testimonia.