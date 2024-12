Quali sono i luoghi più iconici da cui prendono spunto le grafiche dei casinò online

Potrebbe sembrare un paradosso, ma le grafiche dei giochi digitali come le slot e le sale dei casino online si ispirano a luoghi reali, che in passato hanno contribuito culturalmente alla creazione di giochi, ancora oggi presenti nelle categorie dei software di ultima generazione. Queste mete, alcune vicine e altre più lontane, sono ricche di storia, fascino archeologico e curiosità, per questo le grafiche dei casinò virtuali prendono spunto da questi luoghi meravigliosi da visitare: come Venezia, Roma, Las Vegas, ma anche Sanremo e Montecarlo.

Egitto e Cina: la preistoria ludica

In queste due terre sono stati ritrovati i reperti archeologici più antichi, che testimoniano una tradizione ludica perfettamente radicata nella cultura di oltre 5000 anni fa in Cina e 3000 anni fa in Egitto.

Tra i giochi online di casinò sono tantissime le grafiche che si ispirano a Cleopatra, i tesori egiziani, ma anche la Grande Muraglia Cinese e i giochi più antichi di questo popolo.

L’Antica Roma come casinò a cielo aperto delle grafiche 3D

Quando si parla di Roma bisogna solo ammettere che gli antichi latini hanno inventato di tutto, persino i dadi truccati. L’Impero Romano era come un casinò a cielo aperto, nel Colosseo venivano combattute le lotte tra gladiatori e messi in scena spettacoli futuristi con veri effetti speciali, nel Circo Massimo c’erano le corse delle bighe e si scommetteva sui vincitori. Nelle antiche taverne si giocava a pari e dispari e si scommetteva persino sulla politica, tra un bicchiere di vino e un boccone.

Ecco perché l’antico mondo romano è ancora oggi nei trend grafici dei giochi di casinò online, ma non finisce qui, perché ha avuto un grande ruolo anche nelle architetture dei casinò tradizionali di Las Vegas, curiosità che approfondiremo dopo.

La Serenissima nella storia dei casinò e nelle grafiche delle slot online

Anche la città di Venezia è al top nelle grafiche dei casinò online, soprattutto per quanto riguarda le sale da gioco interne da dove viene trasmessa la diretta in tempo reale dei giochi in streaming. Nella Serenissima è stato aperto il primo casinò tradizionale nel 1638, per questo è entrata nella storia e nelle grafiche dei casinò online.

Sanremo e Montecarlo: lo spettacolo ludico sempre in scena

Il Casinò di Montecarlo è uno dei più prestigiosi e antichi, già aperto verso la metà del XIX secolo, per questo presenta un’architettura barocca con tantissime opere d’arte all’interno. Oltre all’eleganza del design interno, il Casinò di Montecarlo ha in comune con il Casinò di Sanremo i numerosi spettacoli che si tenevano durante le serate di gran galà.

Queste sono state le prime due sale da gioco a offrire spettacoli di intrattenimento per i clienti, dimostrandosi diversi passi avanti nello show business. Se a Las Vegas c’erano i concerti di Sinatra o Elvis nei casinò più prestigiosi, il Casinò di Sanremo ha ospitato il Festival della Canzone italiana per quasi 20 anni. Ecco spiegato il motivo delle numerose slot a tema musica, presenti sui siti di casinò virtuali.

Las Vegas e le grafiche multicromatiche della capitale del gioco

Tra le curiosità sui casinò online non può mancare la regina del gioco, la capitale dell’azzardo, Las Vegas. Provate a contare quanti sono i giochi di casinò online dedicati alla città ludica del Nevada: è quasi impossibile.

Las Vegas ha dedicato diversi casinò alle imponenti architetture italiane, come il Caesars Palace ispirato a Roma e il Venetian, tra i più conosciuti.

Tutta la simbologia delle slot online classiche e vintage è nata proprio in quel deserto: Fruit Machine, il 7, il simbolo BAR e altri Jackpot milionari. Le grafiche multicromatiche di Las Vegas sono ancora oggi fonte d’ispirazione per i creatori di giochi, che prendono spunto anche dalle numerose pellicole hollywoodiane per creare le grafiche più accattivanti delle slot online.