Quanto è cresciuto Osimhen! Il nigeriano saprà trascinare con le sue sole forze il Napoli verso la conquista dello scudetto?

In cuor nostro lo speravamo, ma forse non ce lo aspettavamo già adesso, almeno non quest’anno: la maturazione del talentuoso Osimhen è stata così veloce, e per certi versi così sorprendente, da lasciare senza parole tutto l’ambiente Napoli. Non solo società, mister e calciatori, ma soprattutto noi tifosi, che ora sappiamo quanto vale veramente il nigeriano e cosa può dare alla causa azzurra. Sì perché la scorsa stagione a causa dei tanti infortuni che gli sono capitati, eravamo certi che il nostro numero 9 fosse un buon giocatore e nulla più, e invece…E invece con l’arrivo di Spalletti in panchina abbiamo assistito in prima persona a una vera e propria metamorfosi: il nigeriano da attaccante di ottimo valore è diventato un top player! Ma come è potuto succedere? Prima di tutto perché fisicamente sta benissimo, e poi perché è stato talmente responsabilizzato dal mister da trasformarsi nel calciatore più importante del progetto di nuovo corso. E quel che sta succedendo non è certo un caso, nel senso che molti calciatori, tra cui lo stesso Osimhen, per rendere al meglio hanno bisogno di sentirsi apprezzati. Spalletti lo sapeva bene, e “coccolandolo” a più riprese è riuscito a entrare nella sua testa, trasmettendogli quello spirito vincente e battagliero che fa e farà la differenza sia per il ragazzo, che ha ancora ampi margini di crescita davanti, e per il Napoli che quest’anno non può nascondersi. Ok che in città questa parola è proibita, e il solo pronunciarla porta male, ma questa volta è inutile nascondersi, perché la squadra c’è ed è pronta a stupire.

Un campione che sa fare praticamente tutto

Il nigeriano da oggetto misterioso dello scorso anno è divenuto oggetto preziosissimo dell’attacco azzurro di quest’anno; il suo inserimento all’interno dell’11 titolare, finalmente possibile dopo i tanti infortuni che nel corso della passata stagione lo hanno obbligato a continui stop, è ciò serviva al Napoli per puntare decisamente allo scudetto, come testimoniano le principali analisi sulle quote della vincente Serie A che danno la squadra di Spalletti quale probabilissima vincitrice del campionato di calcio più bello e combattuto degli ultimi anni. E sarà forse Osimhen a trascinare il gruppo verso questo sogno? Sì, perché questo giocatore sa fare praticamente tutto: abile nel colpo di testa, sia da fermo sia in movimento, è dotato di un dribbling ubriacante possibile grazie a una velocità da centometrista. Non solo, la capacità che ha di difendere palla e di far salire la squadra ne fanno un attaccante davvero prezioso. Ah, e poi ovviamente ha iniziato a prendere confidenza con il goal, come dimostrano le recenti statistiche che ci dicono che in meno di 800 minuti giocati ha già realizzato qualcosa come 11 goal. Davvero non male per un ragazzo che la scorsa stagione non aveva ancora un ruolo ben preciso né in campo né all’interno dello spogliatoio, spogliatoio che oggi lo riconosce quale leader silenzioso dietro ovviamente a capitan Insigne. Lorenzo il Magnifico con Osimhen si trova molto bene, altrimenti non farebbe di tutto per imbeccarlo quando dalla fascia di competenza si accentra per liberare spazi per i compagni. Se il Napoli vorrà conquistare il 3° tricolore della sua storia dovrà senza ombra di dubbio puntare su questa coppia, che da qui a fine maggio diverrà ancora più affiatata.

Un Abraham più completo

photo by Pixabay

Se dovessimo provare a definire in poche parole Osimhen diremmo che è “un Abraham più completo”; rispetto all’inglese il nigeriano è più uomo di squadra ed è anche più bravo a giocare con e per i compagni. Il fenomeno della Roma in questo momento secondo noi non è ancora pienamente funzionale al progetto di squadra che ha in mente Mourinho, perché è più un “solitario” rispetto al collega azzurro. Forse perché non si è ancora integrato al meglio, come invece ha fatto il numero 9, top player pronto a farci vivere un sogno chiamato scudetto.