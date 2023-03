Quanto è popolare il Napoli fuori dall’Italia?

Che il Napoli sia una delle squadre più popolari in Italia è ormai un fatto risaputo per una ragione semplice e intuitiva; la squadra vanta una delle tifoserie più appassionate e fedeli in Serie A.

Tuttavia, con il passare degli anni i partenopei si sono fatti conoscere anche fuori dal loro Paese, arrivando a conquistare il cuore anche di tifosi sparsi per tutto il globo.

Detto questo, quanto è famoso e popolare il Napoli fuori dall’Italia? In questo articolo abbiamo cercato di dare la risposta a questa domanda e analizzare il bacino di tifosi che il club di De Laurentiis può vantare nel mondo.

La tifoseria del Napoli: non solo Italia

Sebbene buona parte dei tifosi del Napoli venga proprio dalla città natale della società partenopea, non bisogna commettere l’errore di pensare che tutta la tifoseria del club sia composta da napoletani DOC.

Il Napoli è anche conosciuto come ‘la squadra di tutti’, ovvero un club che appassiona persona ben diverse tra loro, da chi vive nei quartieri più ricchi della città, a chi invece vive nei rioni popolari, fino ad arrivare ai Paesi dell’estremo Oriente.

Diversi sono i gemellaggi tra le tifoserie di cui il Napoli è stato ed è protagonista. Solo per menzionarne alcuni si possono notare quelli con il Celtic, il Paris Saint-Germain, lo Stella Rossa, il Borussia Dortmund e il Lokomotiv Plovdiv. Al di là dei gemellaggi, i tifosi del Napoli hanno rapporti di amicizia con il Benevento, con la Cremonese, ma anche con il Boca Juniors, con il Barcellona, con il Tottenham, oppure con l’Hertha Berlino e il Millwall. Si vede quindi come i tifosi, e i simpatizzanti, del Napoli vadano oltre i confini dell’Italia per spargersi in tutta Europa e non solo.

Una stima dei tifosi del Napoli nel mondo

Il Napoli è sicuramente una delle squadre più tifate in Italia per quanto riguarda la Serie A, tuttavia questo club non è da meno nemmeno in Europa e nel mondo in generale. In totale si stimano circa 160 milioni i tifosi e i simpatizzanti del Napoli nel mondo. Il numero è inoltre in crescita, specialmente viste le ottime prestazioni e il gran calcio giocato in questa stagione dalla squadra allenata da Spalletti.

Rispetto all’anno 2021-2022 la tifoseria del Napoli considerando solo l’Italia è aumentata di circa il 2%, arrivando a oltre 2 milioni e 600 mila tifosi. Passando ai Paesi esteri, in Cina si contano oltre 18 milioni di simpatizzanti, o tifosi che tifano il Napoli come almeno una seconda squadra.

Passando ad una stima vera e propria dei tifosi del Napoli nel 2022, secondo una ricerca Nielsen, i Paesi in cui si trovano più sostenitori del Napoli, oltre all’Italia naturalmente, sono gli Stati Uniti, con un numero che si aggira intorno ai 7 milioni di tifosi ‘puri’ e 17 milioni di simpatizzanti, poi troviamo il Brasile, dove il Napoli è nel cuore di circa 5 milioni di persone, e si passa infine all’Argentina, con 1.4 milioni di tifosi.