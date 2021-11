Scopriamo di più sull’offerta del bookmaker planetwin365 nato a Malta, con sede a Roma

Il gioco online è una delle attività più amate dagli italiani. Secondo i dati del Report Digitale 2020, delle sei ore che in media gli italiani trascorrono connessi a internet, ben quarantanove minuti vengono impiegati a giocare e a scommettere. Ciò non ci sorprende considerando che il settore del gioco online è forse quello che ha maggiormente beneficiato dell’evoluzione tecnologica del secondo millennio. Un ruolo importante lo ricoprono gli operatori, che non lesinano offerte e promozioni, proprio come planetwin365 che andiamo a scoprire meglio in questo approfondimento.

Bonus di benvenuto con planetwin365

Quello del bookmaker maltese è sicuramente uno dei nomi più conosciuti sul panorama delle scommesse sportive. In Italia ha guadagnato sempre più consensi soprattutto negli ultimi cinque anni grazie anche al fatto che il settore del gioco online è cresciuto del 10% in maniera costante dal 2017 a oggi. In Europa vanta oltre un milione di utenti registrati, a conferma della bontà dell’offerta del bookmaker.

Planetwin365, che opera su territorio italiano con regolare licenza ADM, offre un bonus di benvenuto abbastanza generoso. La condizione per accedere a questa promozione è un deposito minimo di dieci euro da effettuare durante la registrazione. Si può arrivare a 300 euro di rimborso totale grazie alla registrazione con primo deposito e l’altra condizione per usufruirne è effettuare giocate che abbiano quota minima di 2,00. Attivare la promozione è semplice, e consta di tre passaggi:

Cliccare su “attiva” nella sezione “Mio Bonus” nel nostro account gioco;

Caricare un importo minimo di dieci euro con i metodi di pagamenti accettati (vedi paragrafo successivo);

Effettuare una scommessa sportiva con quota minima 2,00

Aggiungiamo che inoltre l’operatore austriaco/maltese (fa parte del gruppo austriaco SKS365, ma l’azienda ha sede a Malta e in Italia) permette di includere al bonus anche le giocate live oltre a quelle pre-match, singole o multiple che siano, a condizione che arrivino a quota 2,00 come già anticipato.

Metodi di pagamento e assistenza

Come molti degli operatori attivi e di successo nel secondo millennio, anche planetwin365 garantisce pagamenti digitalizzati, rapidi e sicuri. Per accedere ai servizi dell’operatore, che oltre alle scommesse sportive si estendono a casinò e sport virtuali, si possono infatti utilizzare le più comune carte di credito come Visa, Mastercard, Postepay, oppure Skrill, Neteller e Paysafe. Si può card. Si può inoltre effettuare anche un bonifico bancario.

Anche l’assistenza di planetwin365 è in linea con il prestigio dell’operatore austriaco/maltese, e offre servizio di chat, email, telefono 24 ore su 24, e sette giorni su sette. Ciò permette ovviamente all’utente di approcciare alla piattaforma con la serenità di chi sa di essere sempre supportato, per qualsiasi evenienza. Il servizio clienti si può contattare nei seguenti modi: telefono +390694800931; email: info@planetwin365.it; chat direttamente dal pop-up della piattaforma.