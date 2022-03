Serie A, in arrivo il big match tra Napoli e Milan: cosa dicono i bookmakers

In fondo, qualsiasi appassionato di pronostici calcio sa perfettamente come i big match siano le partite su cui c’è maggiore attesa e pressione. Non è facile reggere tutta questa emotività, a maggior ragione per tutti coloro che si troveranno dentro lo stadio.

I tifosi partenopei sperano che la grande sfida con il Milan in programma nel prossimo weekend possa trasformarsi veramente in una splendida e meravigliosa occasione per allungare in classifica. Infatti, partenopei e rossoneri, in questo momento, viaggiano in braccetto in classifica e, di conseguenza, c’è bisogno per entrambe di una vittoria che possa rimettere l’ordine precedente delle cose.

Entrambe le compagini si presentano a questo appuntamento più cariche e pronte che mai, con l’obiettivo di prendersi tre punti che potrebbero fare realmente una grande differenza soprattutto a livello di campionato.

Un momento decisivo della stagione

Come è stato messo in evidenza dall’ex difensore azzurro, protagonista del Napoli negli anni Ottanta, Antonio Carannante, in un’intervista al blog sportivo L’insider, entrambe le compagini non devono considerare questa partita decisiva per quanto riguarda le sorti dello scudetto. Infatti, tre punti in più o in meno, quando poi mancherebbero una decina di giornate ancora alla fine del campionato, non possono fare la differenza.

Di conseguenza, proviamo a capire perché un risultato positivo potrebbe impattare in maniera positiva e quanto potrebbe incidere a livello di classifica. La risposta è molto semplice, stando alle parole di Carannante, dal momento che lo slancio emotivo e psicologico derivante da un successo in questo big match avrebbe degli strascichi estremamente benefici per il prosieguo della stagione.

Le due compagini arrivano a questa sfida attraversando un ottimo momento di forma e potrebbero sfruttare, nel corso delle prossime giornate, qualche altro passo falso dell’Inter, non proprio lucida e letale in questo periodo, visto che la squadra guidata in panchina da Simone Inzaghi fa una grandissima fatica a fare gol.

Carannante mette in evidenza come una vittoria in questo big match sarebbe fondamentale soprattutto per il morale, dal momento che i tre punti porterebbero in dote tante certezze. Non è assolutamente un mistero che il girone di ritorno sia molto più complicato e complesso rispetto al girone di andata, perché ogni partita ha un peso specifico enorme.

I protagonisti della sfida

È inevitabilmente cominciare l’analisi più vicina al campo dal giocatore che più di ogni altro sta garantendo al Napoli un equilibrio molto importante. Stiamo parlando dell’attaccante di origini nigeriano Victor Osimhen: da quando è rientrato dopo l’infortunio, infatti, gli azzurri sembrano davvero aver trovato la formula migliore anche sul terreno di gioco.

Ed è lo stesso Carannante a sottolineare questo aspetto, chiarendo come Spalletti sia stato in grado, con Osimhen in campo, di studiare un gioco espressamente dedicato alle sue caratteristiche, mentre in passato, con Mertens in campo, ha praticato un calcio differente. Quando l’attaccante africano è in campo, è chiaro che si va a cercare molto più di frequente la profondità, ci sono più cross, proprio per via del fatto che, in area, Osimhen è un vero e proprio catalizzatore di palloni e riesce spesso ad anticipare i difensori avversari.

Il Milan, invece, dà ben pochi punti di riferimento, con Pioli che ha scelto di praticare un calcio molto diverso rispetto a quello di Spalletti. Nel reparto offensivo, infatti, i rossoneri hanno tutti giocatori particolari e l’unico bomber vero è Ibrahimovic. Carannante, infine, si lascia andare a un pronostico, tenendo conto che la difesa del Milan, nelle ultime gare, è stata un po’ instabile: a vincere saranno i padroni di casa, con uno o due gol di scarto.