Tamponi solidali al centro storico di Napoli

Lo screening epidemiologico è fondamentale per consentire agli studenti d’andare a scuola in sicurezza. Da quest’esigenza soprattutto nasce l’iniziativa “Tampone Solidale” della onlus “Pietrasanta polo culturale”, guidata in particolar modo dal presidente Raffaele Iovine e dal socio fondatore Dott. Giovanni De Vita.

La Basilica della Pietrasanta si è trasformata in un centro screening per il Covid-19, sono circa duecento i test antigenici rapidi effettuati dagli operatori sanitari.

Il progetto unisce i luoghi d’arte e cultura alla salute, che rappresenta un diritto che va garantito a tutti grazie proprio all’impegno a favore dei più deboli.

Una bellissima e storica chiesa si è trasformata in un centro di verifica perché il tracciamento è un’arma essenziale per contrastare la diffusione del Covid-19 soprattutto tra i ragazzi che si stanno recando a scuola nella complessità di questo momento storico caratterizzato dalla pandemia.

La collaborazione tra la onlus “Pietrasanta polo culturale” e il Dott. Ezio Stellato, commercialista sempre attento alle opere d’impegno sociale e civile sul territorio. in futuro svilupperà altri progetti e iniziative sociali nel cuore pulsante del centro storico di Napoli ma anche in altri luoghi dove c’è bisogno di supporto per i bisogni delle persone.