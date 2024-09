Top e flop di Serie B nelle prime 6 giornate: Pisa e Spezia volano, mentre Salernitana, Frosinone e Samp crollano

Una delle caratteristiche più avvincenti che rende il campionato di Serie B particolarmente entusiasmante, riguarda i risultati mai scontati ma soprattutto, l’incredibile distanza minima che passa per oltre tre quarti della durata del campionato fra la zona playoff e la zona playout. Tanto per fare un esempio, dopo le prime sei giornate abbiamo tra l’ottavo e il sedicesimo posto una forbice strettissima di soltanto due punti.

Nel palinsesto delle scommesse i bookmaker favoriscono Pisa e Spezia per il grande salto in A, due club al top che dominano le prime due posizioni, mentre Sassuolo e Cremonese si piazzano nella top 4 e si preparano al sorpasso. Tra i grandi flop di questa stagione brillano in negativo Salernitana, Sampdoria e Frosinone, che navigano per ora nella zona playout e retrocessione.

Spezia e Pisa le uniche imbattute di Serie B

Per i Nerazzurri la Serie A sarebbe un traguardo mostruoso che manca dal 1991: più di 30 anni. La massima categoria è ampiamente alla portata del Pisa perché sulla panchina c’è Filippo Inzaghi, già autore della vittoria del campionato di Serie B con il Benevento nel 2020 più relativo record di punti: 86.

Non è un caso se il Pisa si trova al primo posto con 14 punti e zero sconfitte subite, inseguito dallo Spezia a quota 12 punti e ancora imbattuto. Due squadre al top che vogliono spezzare subito il campionato per prendersi la promozione diretta nelle prime due posizioni, ma la strada è ancora lunga fino a fine stagione.

Flop clamoroso di Salernitana e Samp

Male la Sampdoria che ha centrato la prima vittoria soltanto alla sesta giornata, dopo aver guadagnato 2 punti nelle prime 5 gare, con relativo esonero di Pirlo. Sottil avrà il suo bel lavoro da fare per tornare a lottare nella zona playoff, per ora i Blucerchiati sono da flop.

Anche la Salernitana è messa male, dopo 6 giornate si trova proprio davanti alle porte della zona playout con soli 7 punti su 18 guadagnati in 2 vittorie e 1 pareggio: flop totale.

Ottima prova del Sassuolo che bracca il podio

Il Sassuolo è al top e ci tiene a tornare in Serie A e resta tra le favorite nel palinsesto delle quote serie b mentre bracca il terzo posto con 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. I gol segnati dall’armata Neroverde sono 8 e quelli subiti sono 7, tolte le 4 reti della sconfitta contro la Cremonese, quella di Grosso è una squadra solida, capace di mantenere il clean sheet negli ultimi 180 minuti di gioco.

Frosinone in piena depressione tattica

Queste sono le parole di Vivarini ormai a un passo dall’esonero, dopo 3 pareggi e altrettante sconfitte in queste prime 6 gare di campionato. Insieme alla Carrarese i Ciociari presentano i peggiori reparti difensivi del campionato con 12 gol subiti nei primi 6 match, non solo, perché queste due squadre navigano nelle ultime due posizioni, a dimostrazione del fatto che in Serie B è fondamentale non prendere gol.