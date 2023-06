Tre famosissimi giochi di slot machine gratis

Il boom del gaming e del gioco online in generale è confermato da numeri che risuonano come “sentenze”. Oltre i cento miliardi ogni anno entrano nelle casse di questi operatori, e di conseguenza dello stato che gestisce questi siti tramite l’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato, ex AAMS, che opera per la legalità anche delle scommesse sportive, fra cui ovviamente il calcio e la Serie A. A ciò si deve aggiungere che in Italia ci sono più dispositivi mobili che persone che li utilizzano, e la rete fibra sta coprendo pian piano il 100% di penisole e isole. Tutto ciò ha chiaramente favorito l’attrazione che casinò online e da mobile esercitano sui giocatori italiani, che al giorno d’oggi hanno un immenso imbarazzo della scelta.

Grazie all’agguerrita concorrenza che questi grandi colossi brand di casinò si fanno tra loro, gli utenti possono ormai regolarmente “sfruttare” promozioni, bonus casinò senza deposito, e tantissimi altri giochi online da fare in modalità free demo. Vediamo tre slot celebri completamente gratuite.

Gonzo’s Quest: un tuffo nella storia con la slot machine gratis di NetEnt

Parlando di questa slot machine, stiamo trattando uno dei pilastri del gioco online d’azzardo in Italia. Questo prodotto di NetEnt (gioca a Gonzo’s Quest qui gratis) si basa su una meccanica fra le più classiche delle slot machine, cioè lo schema 5×3 con in totale 20 linee di pagamento. La vincita massima raggiungibile su questa slot è di 2500 volte la posta, cosa che non la pone sicuramente fra le Win Big sul mercato, ma le conferisce comunque una certa generosità. Gonzo’s Quest si può provare in modalità free demo per scoprire tutte le potenzialità della slot machine di NetEnt, e decidere in un secondo momento se giocare con soldi veri. L’ambientazione è storica, e si ispira alla ricerca del celebre Eldorado, luogo leggendario fra realtà e finzione e obiettivo dei conquistadores spagnoli per decenni.

Fra le caratteristiche più apprezzate di questa slot da provare gratis anche sul sito della casa madre NetEnt (con la condizione di essere maggiorenni), c’è sicuramente quella delle Fre Falls, che permettono numerose combinazioni di vincita.

Money Train 3 di Relax Gaming in un futuro pieno di banditi

A volte le cose non sono come sembrano, e nonostante il protagonista della saga sia un treno a vapore, non ci troviamo né nel Far West, né in epoca attuale, ma nel futuro. Un futuro abbastanza grigio e pericoloso visti i personaggi e le loro armi che girano sui rulli di questa slot di Relax Gaming Group. Si tratta di banditi senza ombra di dubbio, ed è una delle Win Big presenti sul mercato italiano grazie a una vincita di ben 100 mila volte la puntata. Ovviamente l’RTP di Money Train 3 non è altissimo, ma è il “prezzo da pagare” per una slot machine online così generosa.

Nella versione free demo si possono comunque apprezzare tranquillamente tutte le funzionalità e le potenzialità di questa slot, che arriva al terzo episodio della saga, dimostrando l’apprezzamento ricevuto nel corso degli anni dall’utenza italiana.

Dragon Tribe prodotta da Nolimit City

Il nome può trarre in inganno: qui non c’è nulla di spaventoso, e la Tribù del Dragone può solo farti vincere con oltre 20 mila modalità di vincita. La slot machine prodotta da Nolimit City ha un numero enorme di simboli e funzioni extra, e i Giri Gratis sono soltanto un esempio del divertimento contenuto in questo intrattenimento.

Da non sottovalutare la presenza di simboli speciali xNudge Wilds, che permettono di avere allo stesso tempo un Wild espanso che funge da Jolly, e un Moltiplicatore fino a x6, non male davvero. Su Dragon Tribe è anche presente l’opzione dell’acquisto dei Dragon Spins, possibilità tanto apprezzata in Italia e che sempre più slot machine online nuove stanno adottando. Modalità gratis o meno Dragon Tribe offre un servizio davvero internazionale, presentando il gioco e le regole in ben 19 lingue diverse, e in oltre 100 valute.

La vincita massima sulla slot Dragon Tribe di Nolimit City è di 27 mila volte la posta, un valore medio per un intrattenimento che può regalare fino a 10 Giri Gratuiti alla volta anche in modalità free demo slot.