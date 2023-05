Tutti i numeri e le statistiche di Serie B: volano Bari e Genoa

Il campionato della serie cadetta è sempre spettacolare, denso di emozioni e imprevedibile fino all’ultima giornata, inoltre, dal prossimo anno la Serie B potrebbe avere l’ospite d’eccezione, la Juventus, che si prepara all’eventuale ipotesi retrocessione, alla luce dei soliti problemi con la giustizia sportiva, che ogni tanto si manifestano per la società torinese.

Non solo in questo campionato dalla terza all’ottava posizione c’è una grande lotta per agguantare i playoff, ma anche la distanza con la zona retrocessione è particolarmente limitata, basti pensare che alla giornata numero 35, la forbice che stringeva le squadre fra ottava e sedicesima posizione, quindi fra playoff e playout, era di soli 8 punti.

Analizzare le statistiche e seguire i nostri pronostici per la Serie B è sicuramente il modo migliore per interpretare le prossime gare.

Spal e Benevento le peggiori di Serie B

Sono diversi i Campioni del mondo 2006 che siedono sulle panchine delle squadre di Serie B o hanno semplicemente fatto una sfilata in passerella quest’anno, come nel caso di Cannavaro e De Rossi, che hanno allenato rispettivamente Benevento e Spal prima di essere esonerati.

Sicuramente i problemi di queste due squadre vanno al di là degli allenatori, lo dimostrano i 4 cambi di panchina del Benevento e lo score negativo della Spal, rispettivamente alle ultime due posizioni. Dal paradiso di Serie A all’inferno di Serie C è un attimo, soprattutto se le società sono troppo distratte e non preparano un progetto adeguato, magari triennale.

Frosinone, Genoa e Bari: le migliori della categoria

Mentre il Frosinone di Fabio Grosso agguanta la Serie A grazie proprio a un progetto triennale. I ciociari hanno spezzato il campionato mettendo nero su bianco il migliore score della categoria, con un reparto offensivo da 54 gol e una difesa che ha subito soltanto 21 gol nelle prime 35 gare.

Il Genoa si propone come diretta concorrente per la promozione diretta in Serie A. Il Grifone viaggia ad alta velocità soprattutto grazie al suo reparto difensivo, che può vantare soltanto 21 reti subìte (come i Ciociari) nelle prime 35 gare.

Non bisogna dimenticare che anche il Bari presenta uno dei migliori reparti offensivi, che alla trentatreesima giornata già aveva sfondato il muro dei 50 gol in campionato. I Galletti restano i favoriti per la vittoria dei playoff.

Sudtirol: spettacolo e sorpresa della stagione

I Rot Weiss hanno perso colpi nell’ultimo mese, ma fino alla giornata numero 32 non hanno perso neanche una gara, offrendo un filotto di risultati positivi spaventoso, che inizia dopo la sconfitta del 26 dicembre 2022 contro il Modena e termina il 10 aprile quando i Tirolesi perdono lo scontro diretto contro il Bari.

Il totale mostra i seguenti numeri: 12 risultati utili consecutivi, di cui 7 vittorie e 5 pareggi. Ecco perché anche il Sudtirol si candida come favorita per la vittoria dei playoff, ma dovrà fare molta attenzione a Cagliari e Parma, che possiedono tutta l’esperienza necessaria per tornare nel calcio che conta.