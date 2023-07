Vale la pena di noleggiare un’auto a Dubai?

Andando a Dubai, molti viaggiatori pensano a quale modo dovrebbe essere scelto per spostarsi in città. Questa metropoli ha il trasporto pubblico sotto forma di comodi autobus, puoi anche chiamare un taxi.

Tuttavia, sempre più turisti e uomini d’affari che visitano Dubai scelgono un servizio come il noleggio auto. Tutte le caratteristiche di questo metodo di spostamento in città, nonché quanto sia redditizia tale soluzione, dovrebbero essere comprese in dettaglio.

Perché hai bisogno di un’auto a noleggio a Dubai e dove puoi guidarla

Noleggiare un’auto a Dubai è vantaggioso, soprattutto se c’è la necessità di muoversi molto all’interno della città e all’interno dell’emirato:

Noleggiare un’auto è un’opportunità per ottenere la completa libertà di movimento a Dubai. Puoi visitare i luoghi che ti piacciono in qualsiasi momento e fare soste a tua discrezione. Puoi pianificare autonomamente tutte le tue escursioni secondo un programma conveniente e non adattarti ad altre persone. C’è un numero enorme di posti da visitare negli Emirati e sarà molto più facile farlo con un’auto a noleggio. Inoltre, molte agenzie di viaggio impongono servizi non necessari ai propri clienti e dedicano troppo poco tempo alla visita di luoghi importanti. I prezzi per le escursioni non possono essere definiti bassi, quindi è molto più redditizio noleggiare un’auto e visitare da soli i luoghi turistici. Il costo del noleggio auto negli Emirati è abbastanza ragionevole. Dovresti anche ricordare che la benzina negli Emirati Arabi Uniti è molto economica. Anche i conducenti inesperti non avranno problemi a spostarsi a Dubai, poiché ci sono strade ideali ovunque e una cultura della guida ben sviluppata. Le regole del traffico locale sono intuitive. Guidare qui è facile e sicuro. La situazione della criminalità nel paese è molto bassa, quindi non puoi aver paura di lasciare l’auto incustodita. Gli autonoleggi negli Emirati Arabi Uniti sono in ottime condizioni, la maggior parte sono nuovi di zecca. La maggior parte degli hotel locali offre parcheggi gratuiti per i propri ospiti. Ci sono parcheggi gratuiti nella città stessa.

Il costo del noleggio di un’auto a Dubai – dov’è il posto migliore per noleggiare un’auto

Esistono due modi per noleggiare un’auto negli Emirati Arabi Uniti: contattare un’azienda che offre tale servizio immediatamente all’arrivo a Dubai o farlo in anticipo prenotando un’auto tramite Internet sul sito web come per esempio Renty.ae. La seconda opzione è più conveniente, in quanto ti consente di risparmiare tempo durante il tuo soggiorno nel paese: l’auto attenderà il proprietario immediatamente all’arrivo a Dubai, in un luogo a lui conveniente. Un altro fattore importante è che il costo del noleggio di un’auto via Internet è sempre più basso, mentre le società di noleggio locali a volte fissano prezzi solidi.

Suggerimento per gli ospiti di Dubai: più lungo è il tempo di noleggio, più economico sarà questo servizio. Pertanto, a volte vale la pena noleggiare un’auto per l’intera durata del soggiorno nell’emirato. Prima di prenotare un veicolo attraverso il sito, è necessario studiare attentamente le condizioni proposte per scegliere l’offerta più vantaggiosa per il seme. Per quanto riguarda il prezzo del noleggio, è di circa $40 al giorno (il prezzo esatto dipenderà dalla marca dell’auto scelta, dal periodo di noleggio, ecc.). Per fare un confronto, dovrai pagare circa $50 per una corsa in taxi a Dubai durante il giorno.

Quali documenti sono necessari per noleggiare un’auto negli Emirati Arabi Uniti

Per noleggiare un’auto negli Emirati, sia che si tratti di un’opzione economica o di una lussuosa, è necessario fornire una patente di guida internazionale (IDP), oltre a una patente di guida nazionale. Puoi visionare il catalogo delle auto di lusso su https://renty.ae/it/types/vip.

È severamente vietato guidare un’auto negli Emirati Arabi Uniti senza un IDL, quindi le compagnie di autonoleggio semplicemente non ti permetteranno di noleggiare un’auto senza questo documento.

Puoi ottenere un IDL senza problemi, tale documento viene rilasciato per tre anni. L’età della persona che desidera noleggiare un’auto deve essere di almeno 21 anni e l’esperienza di guida deve essere di almeno 1 anno.

Oltre all’IDL, devi avere un passaporto con te. Se l’auto è stata prenotata via Internet, è necessario stampare in anticipo il buono di noleggio. Il pagamento per questo servizio viene effettuato solo con carta di credito, nessuna compagnia di autonoleggio negli Emirati accetta contanti.

Parcheggiare a Dubai

Come in tutto il mondo, il parcheggio a Dubai è a pagamento e gratuito. Vale la pena notare che ci sono molti meno parcheggi gratuiti e si trovano principalmente vicino agli hotel. Per quanto riguarda i parcheggi a pagamento, sono ovunque. Per pagare il servizio è sufficiente utilizzare una macchina speciale.

Il costo di 1 ora di parcheggio è di circa 2 euro. Per non incorrere in una multa elevata, è necessario osservare rigorosamente il tempo di parcheggio indicato sul biglietto del parcheggio. La città dispone di parcheggi gratuiti per un periodo di tempo limitato, ad esempio dalle 13 alle 16 ore. Se l’area è densamente edificata, non ci sarà multa per il parcheggio sul marciapiede.