L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa nel post-partita contro il Napoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Abbiamo lavorato secondo me molto bene nel primo tempo, quando l’avversario ha cambiato un po’ l’atteggiamento abbiamo perso distanze, pressione, era inimmaginabile non concedere nulla al Napoli che ha così tanta qualità in campo. Se non prendi gol, vuol dire che hai lavorato bene, hai fatto il raddoppio giusto, la scivolata all’ultimo istante. Rimaniamo alla ventiquattresima giornata, i punti contano alla trentottesima. Rimpianti di novembre? Le stagioni sono così, dobbiamo vivere il presente, pensare all’Europa League, affrontiamo una squadra come il Rennes che sta molto bene. Non è il momento di guardarsi indietro, valutare ciò che stiamo facendo e guardare avanti. Non si può più pensare alla personalità dopo il percorso di questa squadra, il calcio è tremendo, se si vuole stare ad alti livelli non bisogna mai mollare nulla. Theo ha fatto una partita eccezionale così come Gabbia. Faccio le scelte in virtù di quello che i giocatori mettono in mostra sul campo sia in allenamento che durante le partite, sono contento del rientro di Thiaw, vedremo poi le prossime partite per capire il suo minutaggio. Giovedì sarà a disposizione, non avremo Simic e Jimenez. Calabria ha un problema all’adduttore, Kjaer e Bennacer sembravano affaticati, a Calabria non è mai mancata la determinazione”

Dal nostro inviato Ciro Troise