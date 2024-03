Acerbi sul caso Juan Jesus: “È una vicenda in cui abbiamo perso tutti, accanimento come se avessi ammazzato qualcuno”

Attraverso una lunga intervista al Corriere della Sera il difensore dell’Inter Francesco Acerbi è tornato sul caso Juan Jesus, alcune parole dopo l’assoluzione del Giudice Sportivo. Ecco le sue parole:

“Sono triste e dispiaciuto, è una vicenda in cui abbiamo perso tutti. Sono state giornate pesanti e dopo l’assoluzione mi sono sentito come se fossi uscito dopo dieci anni di galera. Perché parlo oggi? Avevo fiducia nella giustizia e non volevo alimentare un polverone”.

Poi sul difensore: “Non ho nulla contro Juan Jesus, anzi sono dispiaciuto per lui. Ma non si può dare del razzista a una persona per una parola malintesa durante la partita. E non si può continuare a farlo, anche dopo l’assoluzione. La sentenza è stata una liberazione ma anche dopo ho percepito accanimento”.