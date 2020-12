ADL piccato su Pirlo: “Non voglio dargli del Pirla, ma non si può anteporre lo sport alla salute”

Ai microfoni di Radio Capital ha parlato cosi il patron azzurro Aurelio De Laurentiis che ha risposto così alle parole del tecnico della Juventus Andrea Pirlo:

“Pirlo dovrebbe fare l’allenatore e basta, lasciare la parola e la risposta alla sua società su una situazione che è una legge dello stato. Non si può anteporre una legge dello sport a quella dello stato? Pirlo non è un avvocato e non conosce come funzionano certe procedure, non conosce tutto ciò che è accaduto sul protocollo. Non voglio mica dare del Pirla a Pirlo, per carità. Ha detto quello che avrebbe detto qualsiasi allenatore per la società per cui lavora”.