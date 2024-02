ADL spiega su Nehuen Perez: “Avevo trovato accordo a 18 mln, poi ho cambiato idea”

Nella conferenza stampa tenuta oggi De Laurentiis ha parlato di calciomercato chiarendo la situazione relativa a Nehuen Perez. Il patron azzurro ha spiegato:

“Nehuen Perez? Ho fatto un incontro in albergo a Napoli con Gino Pozzo, dopo tre ore gli ho detto che dovevo andare a trovare il commissario prefettizio di Castellammare. Gli dico ad un certo punto: ti do 18 milioni all inclusive, loro mi hanno chiesto una percentuale per la società in cui è cresciuto, i soldi al procuratore. Ho visto poi che Mazzarri si era messo a tre e Ostigard stava facendo bene, ho pensato che in vista del futuro, con la possibilità di dover rimodulare la difesa, ho cambiato idea”.