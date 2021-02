Ag. Insigne: “Certa stampa sembra divertirsi a lanciare attacchi alla squadra. Giuntoli ha fatto un grande lavoro”

Vincenzo Pisacane, agente di Insigne, ha rilasciato un’intervista al sito di Gianluca Di Marzio in cui ha parlato della situazione in casa Napoli e della sfida con la Juve:

“La partita in Supercoppa è stata solo decisa da episodi. Magari stavolta la fortuna sarà dalla parte del Napoli”.

“Non c’è bisogno di caricare Lorenzo e i compagni, per Napoli-Juve le motivazioni si trovano sempre. Purtroppo le tante assenze del Napoli – che non sono un alibi – possono fare la differenza. Mancano pilastri come Mertens, Koulibaly, per Gattuso non è facile fa esprimere una squadra al massimo con tante defezioni importanti. I tifosi, quelli veri, sono tutti dalla parte della squadra, di Lorenzo e di Gattuso, me ne accorgo ogni giorno di più. I problemi arrivano da certa stampa che sembra divertirsi a lanciare attacchi alla squadra o a Insigne. Ci sono volte in cui, se piove, sembra sia colpa di Insigne. Vedo descrivere una situazione che non c’è: incomprensioni, litigi, tutte falsità. Se qualcuno vuole criticare è libero di farlo, ma così non si fa il bene di nessuno. Ho letto anche che Gattuso paga il momento ‘buio’ di Insigne… trovatemelo voi un attaccante esterno che corre 12 kilometri in media a gara. Forse è meno brillante quando arriva in avanti, ma dà sempre una mano alla squadra ed è la cosa che Gattuso gli chiede. Non esistono due Insigne, sono i moduli, le richieste degli allenatori e i compiti in campo a fare la differenza. Sento parlare tanto di Giuntoli e mi dispiace, forse qualcuno ha dimenticato in fretta il grande lavoro fatto fin qui per il club. Certo, a tutti capita di sbagliare un colpo, ma anche negli errori ha sempre fatto il bene del club. Ma di incontri con la squadra non so nulla, io e Lorenzo non ne abbiamo parlato. Insigne mi ha raccontato degli incontri di qualche settimana fa, hanno dato una mano importante”.