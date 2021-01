Ag. Insigne: “Ingiuste le critiche a Gattuso. Rinnovo? Non ne parlo…”

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, è intervenuto a Radio Crc nel corso della trasmissione radiofonica “Arena Maradona”: “Ho incontrato Lorenzo dopo la partita con lo Spezia per un appuntamento che avevo a Castel Volturno, era ancora affranto, lui lo fa sempre capire quando perde perché è sia un tifoso sia il capitano. Per il troppo amore lui si assume sempre responsabilità che non sono sue, è l’unico ad esser passato in sala stampa dopo la sconfitta, non mi è piaciuto sia stato il solo a metterci la faccia. Tra tutti quelli che lavorano nel Napoli, Lorenzo è il più tifoso.

Rinnovo? Non mi piace parlarne… Mentre su Gattuso vi posso dire che le critiche nei suoi confronti sono ingiuste, i calciatori dovrebbero avere almeno il 10% della sua grinta; contro lo Spezia è sceso in campo il miglior Napoli, ma la sconfitta è dovuta ad alcuni giocatori che alla prima difficoltà non riescono a risollevarsi e si deprimono, Gattuso ne è consapevole è sta cercando il modo di rimediare”.