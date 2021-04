Ag. Zaccagni: “Giuntoli ha parecchie cose a cui pensare, ora il mercato è fermo”

Fausto Pari, ex calciatore di Sampdoria e Napoli e attuale agente di Mattia Zaccagni, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “Domande non me ne faccio anche perché per quanto riguarda il mercato devo dire che adesso è tutto un po’ fermo. Oggi non vorrei essere nei panni di Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli ha parecchie cose a cui pensare come ad esempio chi sarà il prossimo allenatore del Napoli e anche la situazione finanziaria legata al Covid. Tutte le società in questo momento hanno altri pensieri. Vogliono capire come come va a finire la stagione e quale competizione giocheranno l’anno prossimo”.