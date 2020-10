Aic, il vicepresidente Calcagno: “C’è preoccupazione per il calcio giovanile, questo ambiente vive situazione di abbandono”

Il vicepresidente dell’Assocalciatori Umberto Calcagno ha parlato cosi a Radio Punto Nuovo riguardo la questione del calcio giovanile. Ecco le sue parole:

“Per noi prima di tutto c’è la tutela della salute. Ma nei settori giovanili è una situazione molto difficile da gestire perché parliamo di un ambiente che vive già situazioni di abbandono dell’attività tra i più giovani negli ultimi anni. Questo, purtroppo, per lo sport in generale non solo per il calcio.L’ultimo Dpcm vieta le partitelle di fine allenamento a calcio, che poi sono la parte più divertente di una sessione. C’è grande preoccupazione da parte nostra, e penso spesso alle attività dei più piccoli”. Secondo Calcagno, “nonostante i sacrifici e l’impegno delle società, nonostante gli sforzi per metterli in sicurezza sono stati penalizzati”.