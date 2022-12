Il Napoli Primavera, in vista della ripresa del campionato del prossimo 6 gennaio contro il Milan in trasferta, ha battuto il Matese, squadra di Serie D, grazie al rigore realizzato da Alastuey. Ottimo succeso per i ragazzi di mister Frustalupi, considerando che hanno giocato senza i sei azzurrini (Barba, Russo, Spavone, Hysaj, Iaccarino e Marchisano) che stanno svolgendo con la prima squadra il ritiro in Turchia.