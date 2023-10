Ancelotti: “Il risultato è giusto perchè abbiamo disputato un primo tempo di ottimo livello”

L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Real Madrid. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“È stata una partita completa e seria, è stato un primo tempo controllato, abbiamo gestito bene le varie fasi della partita. Nel secondo tempo il Napoli, dopo il rigore, ha alzato il pressing e abbiamo sofferto per 10-15 minuti. Bellingham mi sorprende perchè ha vent’anni, è sempre concentrato, ha molta qualità e forza fisica. Se avesse avuto trent’anni, sarebbe stato diverso. Modric ha portato la sua esperienza al servizio della squadra, ha giocato trenta minuti di alto livello. Il Napoli è una squadra che ha tantissima qualità, ha giocatori molto pericolosi. Credo che il risultato sia giusto perchè abbiamo giocato un primo tempo di alto livello. Non volevo cambiare troppo la formazione vincente di Girona, perciò ho confermato Camavinga nel ruolo di terzino sinistro nonostante non fosse il suo ruolo, viene tanto dentro al campo e nel primo tempo ha fatto molto bene. Ho inserito Rodrygo che ha riposato a Girona. Nel primo tempo abbiamo fatto bene proprio grazie a Bellingham, la sua posizione creava molti problemi al Napoli, il pressing degli avversari non sempre è stato capace di contrapporsi al nostro giro palla. Vinicius deve cercare la posizione dove si trova meglio, in questi casi Bellingham può adattarsi da interno o da esterno. Ogni giocatore ha le sue caratteristiche, Kepa soffre un po’ sulle uscite alte ma ha fatto un’ottima parata nel primo tempo, anche io sono molto bello non sono perfetto”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise