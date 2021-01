Ancelotti: “Per lo Scudetto è corsa a tre tra Milan, Inter e Juve. Il Napoli ha le risorse per inserirsi nel discorso”

Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton ed ex tecnico azzurro, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport:

“Il Milan ha l’opportunità di allungare il passo, la Juventus quella di continuare la risalita. Il Milan ha dimostrato di non dipendere da Ibrahimovic, la Juventus ha dato segnali di consolidamento. E’ una corsa a tre Milan, Inter e Juventus. Il Napoli ha però le risorse per inserirsi nel discorso e la Roma mi pare solida”.

Il tecnico italiano si è inoltre soffermato sulle feste avvenute in questo periodo di emergenza, come l’accaduto di Osimhen che è molto simile a situazioni successe in Premier League: “Fuori da qui dipende dalle responsabilità individuali e il nostro ambiente in questo momento non sta dando un bell’esempio. Organizzare feste e parteciparvi non è un segnale di maturità e di rispetto per il prossimo. Postare poi le foto mi lascia davvero senza parole”.