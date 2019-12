Ancelotti, prime parole da allenatore dell’Everton: “Sono in un grande club, c’è entusiasmo”

Prime parole per Carlo Ancelotti da allenatore dell’Everton. L’ex allenatore azzurro, ufficializzato in questi minuti dalla società di Liverpool, ha rilasciato qualche dichiarazione al sito ufficiale del club. Ecco quanto evidenziato da IamNaples: “Mi trovo in un grande club, con una storia ricca e dei tifosi molto calorosi ed appassionati. Qui c’è una visione chiara da parte del proprietario e del Consiglio di Amministrazione, quello di ottenere dei successi e dei trofei. Mi affascina molto e sono entusiasta della prospettiva di poter lavorare in simbiosi con tutti per contribuire a trasformare questa visione in realtà. Ho visto delle partite delle ultime due settimane e i giocatori sono forti. Il lavoro svolto da Duncan è un grande merito, qui c’è una forte organizzazione, disciplina e una motivazione giusta. Questi sono gli ingredienti chiave nel calcio, e sono lieto di far parte di questo progetto e io e il mio team cercheremo di far bene d’ora in avanti”.

