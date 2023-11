L’allenatore dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Empoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Se lo spirito di reazione si riferisce al fatto che è mancato dopo aver subito, direi che lo spirito di reazione è anche venire al Maradona con questa personalità. Non è vero che lunedì abbiamo fatto una pessima partita, siamo mancati venticinque tifosi. Abbiamo reagito a Frosinone sul 2-0, non è che manca di fondo lo spirito di reazione. Sappiamo che dobbiamo migliorare, ci mancherebbe altro, altrimenti non ci sarebbe stato bisogno del mio intervento o di qualcun altro. Non so perchè segniamo così poco, vedremo quando ricominciamo. La propositività c’è sempre, la produttività della squadra non manca, il problema è la fase realizzativa. Oggi abbiamo preso il palo ed è andata dentro, a volte succede anche questo, a Frosinone abbiamo fallito due occasioni. Questa è oggettività, non difesa della squadra. Sono d’accordo, in quel momento abbiamo bisogno di una nuova linfa. Fazzini ha fatto una grande partita, sono stati bravi anche Bereszynski, Cancellieri, gli altri che sono usciti. Abbiamo cercato di limitare un po’ la potenzialità della squadra avversaria che è più forte di noi, serve che gli crei qualche problema. Il difficile è concretizzare questa fase, non dipende dall’allenatore, dalle proposte. Volevamo uscire in quella maniera, oggi è l’arma che più ci rende la verticalità, per ora andiamo su quella strada. Andiamo su quella verticalità in questo momento. Il Napoli è una squadra forte, che ha qualità importanti, avevamo la necessità d’abbassare il loro valore. Molto probabilmente il Napoli poteva fare anche di più, bisogna anche dire che non gli abbiamo permesso di fare di più, è stata una partita difficile per loro come per noi a Frosinone. Il risultato che esprime la gara è sempre dipendente da quello che le due squadre fanno, da quello che io faccio e non mi fanno fare”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise