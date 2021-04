Buone notizie in vista di Euro 2021. Come apprenso all’Ansa il Governo avrebbe dato l’ok per la presenza di pubblico allo stadio Olimpico per le partite degli Europei di calcio al via l’11 giugno. Il ministro della salute Speranza ha infatti inviato al presidente della Figc Gravina una lettera con il suo assenso.

E’ importante pensando a paesi come la Germania che fatica a trovare un’intesa, si attende infine il Comitato tecnico scientifico.