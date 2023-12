Artur Jorge: “L’autogol ci ha condizionato, usciamo a testa alta”

L’allenatore dello Sporting Braga Artur Jorge ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Sporting Braga. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Abbiamo perso, il Napoli ha giocato molto bene soprattutto nel primo tempo, l’autogol ci ha condizionato. Usciamo a testa alta, ci è mancato il gol, ci rimane aver lottato contro club molto importanti come Real Madrid e Napoli. Dobbiamo essere ormai abituati a questi contesti, sono soddisfatto della prova della squadra in generale. Il Braga ha iniziato bene, creato delle opportunità, dobbiamo rimanere positivi, abbiamo dimostrato tanto nelle sei partite giocate in Champions League. Abbiamo giocato contro due allenatori molto bravi, la differenza sta nel controllo del gioco che il Napoli mette in campo. Abbiamo cercato di portare molti uomini nell’area avversaria arrivandoci col palleggio. Zalazar e Joao Moutinho hanno fatto un buon lavoro in copertura, ci ha condizionato l’autorete. Siamo una squadra che può ancora vincere, vedremo come si svilupperanno le prossime gare”

A cura di Ciro Troise