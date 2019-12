As, Calemme: “Rinnovo priorità per Callejon. Reazione di Fabian al cambio? Vi spiego…”

Il Napoli e José Maria Callejon vogliono continuare la loro avventura insieme. Questo è un dato di fatto secondo Mirko Calemme, corrispondente italiano per conto del quotidiano spagnolo As. Il giornalista, intervenuto come ospite a “Marte Sport Live” sulle frequenze di Radio Marte, ha analizzato la questione rinnovo del numero 7 azzurro: “La priorità di Callejon è restare a Napoli, ma è normale pure che ci siano sirene di mercato importanti per un calciatore dalla sua qualità. Vedremo se ci saranno le condizioni per il rinnovo: il dato di fatto è che entrambe le parti vogliono continuare insieme, ma è prematuro dire che alla fine questo rinnovo ci sarà”.

Calemme ha poi dato la sua personale visione della reazione stizzita di Fabian Ruiz al momento della sostituzione di ieri contro il Sassuolo: “Fabian sa benissimo che sta rendendo neanche un quarto per ciò che vale e per questo ieri si è arrabbiato al cambio. Ma, non era una polemica nei confronti dell’allenatore il cambio ci stava tutto”.