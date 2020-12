Arek Milik dopo essere stato rilegato ai margini del Napoli, aspetta l’occasione giusta per riscattarsi e per non perdere di vista gli Europei. Il quotidiano spagnolo As fa sapere che quell’occasione potrebbe arrivare dall’Atletico Madrid, che con Suarez positivo al Covid e Diego Costa infortunato, servirebbe un’altra punta in vista del futuro. Sul calciatore però ci sono anche Everton e Tottenham, in Italia era stato seguito da Juve e Roma. Vedremo cosa accadrà.