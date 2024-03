In casa Napoli tiene banco la sfida di questa sera contro il Barcellona, un match fondamentale per la stagione di entrambi i club. Come riportano i colleghi di AS c’è preoccupazione anche in Spagna soprattutto per la gestione sicurezza.

Sono stati venduti 2600 biglietti ai tifosi napoletani, ma secondo indiscrezioni ci sarebbero oltre 4000 napoletani in complessivo e quindi oltre 1000 tifosi azzurri senza biglietti ma che si faranno comunque vedere in zona stadio. Allerta in casa azzurra.