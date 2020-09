Ass. Borriello: “Gli stadi sono spazi enormi all’aperto, gestire 13-14mila persone non mi sembra molto complicato”

Ciro Borriello, Assessore allo Sport del Comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Riapertura degli stadi? Sappiamo benissimo come il presidente De Luca la pensi su certe cose, quindi comunque tutto è da valutare. La scuola deve essere aperta, e nessuno ha mai messo in dubbio questa riapertura, però mi sembra discriminatorio dire ‘prima le scuole’, perché gli stadi e le scuole sono due istituzioni completamente diverse, che offrono servizi diversi. Dire ‘la priorità è della scuola’, per me è sbagliato. Ciò non toglie che le scuole debba essere riaperte. Ritengo che gli stadi siano spazi enormi, all’aperto, che possono ospitare tantissime persone. I tornelli sono tarati per garantire l’accesso a tantissime persone. Per me non sarebbe poi così rischioso o complicato. Gestire 13-14mila persone, non la vedo una cosa molto complicata. Nuclei familiari? Al ristorante come vanno? Vicini! Quindi anche allo stadio possono stare vicini”.