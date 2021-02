Atalanta, Gasperini: “Col Napoli partita di grande valore, attenzione tutta sulla Coppa Italia”

Per un attimo si accantona il campionato per Atalanta e Napoli, che domani si affronteranno nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Gian Piero Gasperini, tecnico dei bergamaschi, ha presentato la sfida che andrà in scena al Maradona: “Ci aspetta una partita di grande valore, ci giochiamo la semifinale in due tempi, prima a Napoli e poi settimana prossima a Bergamo: andare avanti sarebbe un traguardo molto importante. In questo momento tutta l’attenzione è sulla Coppa Italia, in campionato ci sono ancora diciotto partite che sono veramente tante”.

Atalanta che arriverà con la voglia di riscattare la brutta prestazione in campionato contro gli azzurri del 17 ottobre scorso: “Sicuramente mi aspetto un altro tipo di Atalanta perché quella fu una delle partite più difficili e brutte da parte nostra. Giochiamo contro una squadra indubbiamente forte, questo lo sappiamo e quindi dobbiamo arrivare bene a questo appuntamento”.