Barcellona, Messi sulla sfida col Napoli: “Guai se non miglioriamo”

Leo Messi ha rilasciato alcune dichiarazioni a la Nacion in merito alla ripresa della stagione dopo lo stop causato dal Coronavirus. La stella del Barcellona ha parlato anche della gara di ritorno degli ottavi di Champions League: “Napoli? Guai se non miglioriamo, giocando come all’andata, non si vince”.

La Pulce ha confermato le difficoltà del gruppo blaugrana nella partita di andata al San Paolo. Messi avvisa il Barcellona per la sfida contro il Napoli: “Giocando come l’andata non si vince”, ha dichiarato al quotidiano argentino. Le due squadre ripartiranno dall’1-1 conquistato a Fuorigrotta, con il goal del record di Mertens e la rete del pareggio di Griezmann, poi si deciderà al Camp Nou.