Barcellona-Napoli 3-1, ecco le pagelle del match: Insigne illumina ma non basta, male Koulibaly

Finisce al Camp Nou l’avventura del Napoli di Gennaro Gattuso che cade 3-1 negli Ottavi di Champions League e non riesce a realizzare l’impresa. Ecco le pagelle del match:

Ospina 6 = Può davvero poco sui tre gol blaugrana, è leggermente sorpreso dalla grande magia di Messi (chi non lo è stato) ma mostra grande sicurezza con i piedi, anche nel pressing avversario.

Di Lorenzo 5,5 = Bene nella fase difensiva dove riesce a chiudere senza particolari problemi su Griezmann, meno nella fase offensiva soprattutto nella ripresa quando il Barca concede spazi e lui più volte da buona posizione sbaglia l’ultimo passaggio

Manolas 6 = Il greco è sempre in battaglia ed anche oggi intraprende una lotta costante con Suarez (suo vecchio nemico). Non ha particolari colpe sui gol.

Koulibaly 4.5 = Su di lui pesa l’episodio che probabilmente chiude la gara quando si lascia recuperare da Messi e poi lo colpisce con un calcio. È questo il primo di una lunga serie di errori, nella ripresa non ci capisce molto e sbaglia sia in fase di impostazione che nelle chiusure.

Mario Rui 6 = Il suo errore più grave viene “annullato” dal presunto tocco di mano di Messi visto che il portoghese era andato fuori tempo. Poi ci mette la solita “garra” e diversi cross pericolosi come sul gol annullato di Milik

Zielinski 5,5 = Gara senza particolari spunti, non riesce mai a incidere ed è per alcuni momenti di gioco totalmente in ombra (Dal 69′ Politano 6 = Entra bene in gara, prova a fare qualcosa e sfrutta la propria energia per creare insidie agli avversari).

Demme 5 = Prova sottotono per l’ex giocatore del Lipsia che non offre la solita intensità in mezzo al campo. Soffre molto gli avversari e le loro qualità tecniche ed è uno dei 3 giocatori saltati nel gol di Lionel Messi. Dopo un tempo va fuori (Dal 46′ Lobotka 6 = Meglio rispetto al suo predecessore, prova ad alzare il ritmo e cerca qualche verticalizzazione. Gli avversari però oggi sono tosti, fa il possibile)

Fabian Ruiz 6 = Cerca di farsi notare fin dal primo minuto, intraprende un bel duello con De Jong e mostra spesso le proprie qualità tecniche. Manca nella fase finale con tiri e assist spesso imprecisi (Dal 80′ Elmas S.V)

Callejon 5 = La sua ultima (probabilmente) gara in maglia azzurra non verrà certo ricordata. Non riesce a sfruttare i lanci di Insigne e scompare dal campo in diverse occasioni. Poco lavoro difensivo rispetto al solito. (Dal 69′ Lozano 5,5 = Potrebbe far male visto la rapidità e la stanchezza degli avversari, ci prova in due occasioni ma non sfrutta l’opportunità per riaprire la gara.

Mertens 6,5 = Al secondo minuto di gioco poteva cambiare la sua gara e quella del Napoli ma il 35 palo stagionale ferma ancora una volta gli azzurri. Si conquista un rigore e sembra essere sempre un fastidio per Piqué. Cala nel finale

Insigne 7 = Il migliore in campo del Napoli: gioca nonostante l’infortunio e quasi non si nota. Serve subito a Mertens la palla per il possibile vantaggio, nella ripresa innesca Lozano davanti alla porta e sono diversi i passaggi filtranti che fanno impazzire le linee difensive blaugrana. Freddo dal dischetto ( Dal 79′ Milik 6 = Un gol annullato ed un tiro murato, il polacco è entrato bene tanto da fare insinuare il dubbio rispetto a un ingresso anticipato).

A cura di Mario Tramo