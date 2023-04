Bardelli: “Napoli-Salernitana? Nessun problema a vendere i biglietti del settore ospiti ai napoletani”

Amedeo Bardelli, direttore Sport Business TicketOne, è intervenuto a Radio Marte nel corso di “Forza Napoli Sempre”: “Per Ticketone non cambia nulla lo spostamento della partita perché i biglietti venduti per il sabato saranno utilizzabili anche la domenica. Per quanto riguarda la vendita dei biglietti del settore ospiti aspettiamo cosa diranno le autorità preposte. Per me non ci sono problemi a mettere in vendita il settore ospiti anche se alcuni posti non sono vendibili per scarsa visibilità e quelli in basso. Quindi sarebbe un numero limitato di posti, circa 2mila. Io non vedo situazioni ostative nel metterli in vendita. Per noi di Ticketone la vittoria dello scudetto del Napoli è stata una grandissima soddisfazione. Noi abbiamo una lunga serie di scudetti vinti con altre squadre ma il sapore della vittoria del terzo scudetto a Napoli dopo tanti anni vale tanti altri scudetti vinti. Quando si vince uno scudetto nel calcio bisogna tener conto anche del lavoro svolto dietro le quinte. Noi lo facciamo e gestiamo problemi e necessità di sicurezza che ci vengono esposti anche all’ultimo momento. Napoli è una delle piazze più complicate d’Italia, se non la più complicata, e abbiamo gestito questa stagione al top. Credo che abbiamo dato soddisfazione a tutti i tifosi. Chi è rimasto senza biglietto è perché lo stadio non può contenere più di tanti posti. Oggi ci vorrebbe uno stadio da oltre 100mila persone per soddisfare tutte le richieste. Ora è importante che il pubblico si stringa alla squadra perché dalla prossima stagione avremo appuntamenti importanti. Noi saremo pronti. E sarà una gioia immensa rivedere lo stadio pieno. Io spero che il pubblico si stringa alla squadra per andare allo stadio. Attenzione a comprare i biglietti solo attraverso i canali ufficiali, altrimenti sarà meglio guardare la partita in televisione. Perché conosciamo tutti che chi vuol cercare di truffare il prossimo abbonda di trovate e di fantasia”.