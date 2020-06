Benitez: “Stasera tiferò per il Napoli, due anni indimenticabili in azzurro. Sento ancora ADL”

Intervistato dal Corriere dello Sport, l’ex allenatore del Napoli Rafa Benitez ha parlato della finale di Coppa Italia tra gli azzurri e la Juventus. Ma non solo: Benitez ha ovviamente ripercorso, seppur in parte, la sua esperienza partenopea, parlando delle vittorie ottenute e del Presidente De Laurentiis.

Ecco le parole principali di Benitez: “Visto il mio passato e i miei sentimenti, non posso che schierarmi con il Napoli. Ho grande rispetto per la Juventus, un club che ha una storia indiscutibile. Ma i miei due anni a Napoli restano indimenticabili. Città meravigliosa e bellissima, con un pubblico eccezionale e caldo come pochi: spero che il destino sia con loro. Per me si parte sempre alla pari, anche se ci sono favoriti. Per esempio a Doha, per la Supercoppa italiana, lo era la Juventus ma alla fine vincemmo noi. In gara secca le condizioni cambiano in fretta e a modificarle possono essere semplici dettagli.

Ultima Coppa Italia vinta? Una notte senza gioia, sapemmo ciò che era successo prima della gara e venimmo informati delle condizioni di Ciro Esposito. Mi è rimasta però impressa l’accoglienza a Napoli, al rientro. Contro la Fiorentina giocammo una grande partita ma a livello mediatico e ambientale la Supercoppa in Qatar fu più fashion. Ci fu anche il pathos dei rigori. E poi, non devo certo ricordarlo io, per i napoletani battere la Juventus ha un sapore particolare.

De Laurentiis? Siamo rimasti in contatto, si avverte stima reciproca. All’epoca ci furono divergenze ma niente di clamoroso o irrispettoso. A gennaio abbiamo parlato perché si poteva profilare uno scambio tra Lozano e Carrasco, poi ci siamo sentiti anche per il suo compleanno”.