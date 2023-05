Bereszynski a SKY: “Questo è un gruppo meraviglioso. Sul futuro dico che…”

Bartosz Bereszynski, terzino del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo il pari con il Bologna: “Per noi era importante giocare per il record. Purtroppo abbiamo pareggiato, ma c’è ancora l’ultima da giocare e sarà bello giocare al Maradona. Futuro? Vedremo, manca ancora una partita, poi decideremo. Spalletti? E’ un periodo bellissmo e tutta la città è felice. Queste ultime settimane sono state belle anche per me, perchè ho trovato un pò di spazio. Questo è un gruppo meraviglioso, sono tutti fenomeni. Spalletti lo ringrazio e lo scudetto lo abbiamo vinto per il lavoro fatto in campo. Sampdoria? Spero si possa salvare questo club, si vede che anche in campo la situazione pesa. Speriamo bene, la prossima sarà una partita speciale per me”.