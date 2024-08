Bisoli: “Il Napoli di Conte si vedrà quando i calciatori smaltiranno i carichi di lavoro”

L’allenatore del Modena Pierpaolo Bisoli ha parlato in conferenza stampa nel post-partita dopo la sconfitta ai rigori contro il Napoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it.

“Vado a casa contentissimo della prestazione dei miei calciatori, l’avevo detto in conferenza stampa che dovevamo rinchiuderci nella nostra metà campo con la capacità di ripartire, siamo stati più pericolosi rispetto a loro. Credo che quando riesco ad entrare in empatia con i calciatori, la squadra funziona. Vogliamo rendere orgogliosa la società e i tifosi. Credo che stasera abbiamo dimostrato che ssi lavora con fatica si riescono ad ottenere grandi risultati. Ci ha avvantaggiato che nel Napoli non ci fosse nessuno che attaccasse la profondità, siamo stati avvantaggiati, avevo paura che la giocata di un campione del Napoli potesse spaccare la partita. Quando siamo andati in sofferenza, non abbiamo perso le distanze. Credo che Conte non abbia bisogno di sponsorizzazioni, i giocatori devono ancora smaltire il lavoro di Conte, quando accadrà tutto ciò vedremo una squadra importante”