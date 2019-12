Boga, l’agente: “Futuro al Napoli? Perché no! Jeremie piace molto a Giuntoli…”

Jeremie Boga è tra i protagonisti del Sassuolo di questo primo scorcio di stagione e piace molto anche al Napoli. A rivelare l’interesse del ds Giuntoli è stato Daniel Boga, agente del calciatore, intervenuto a “Si Gonfia la Rete”, trasmissione in diretta su Radio Marte: “Jeremie è soddisfatto della stagione fin qui disputata perché ha avuto la possibilità di giocare e dimostrare le sue qualità. Sassuolo-Napoli? Giocare contro una grande squadra è sempre bello per un calciatore perché affrontare le big permette di confrontarsi con i migliori e capire il livello. Domenica contro il Napoli, ma un giorno con il Napoli? Perché No.

Al momento – continua Daniel Boga – non ho elementi per dire che sarà così, ma non ho elementi neppure per dire che non sarà così. Per far sì che si concretizzi l’affare è necessario che il Napoli mostri interesse per Boga e soprattutto che faccia un’offerta al Sassuolo. Se ho parlato con Giuntoli? Non di recente: l’ho sentito l’ultima volta 2 settimane fa. Abbiamo parlato di alcuni calciatori e anche di Boga. Jeremie piace molto a Giuntoli, ma non posso dire di più al momento. So che il Napoli sarebbe una grande opportunità per Boga, per gli addii imminenti di Mertens e Callejon. Vedremo cosa accadrà a fine mercato: la destinazione partenopea è gradita, ma tutto dipende comunque dal Sassuolo. Decideranno loro se venderlo a giugno o a gennaio e se gli diranno invece che dovrà restare lui resterà.

Se ci rivedremo a Napoli? Vedremo. Non ci sono mai stato e sarebbe una bella esperienza. Contro il Napoli farà il bravo? No no, domenica Jeremie deve far gol”.